Илон Маск готов вывести Tesla с биржи при $420 за акцию

Илон Маск допустил превращение основанной им компании Tesla из публичной в частную при стоимости ее акций в $420 за штуку. Об этом он написал в своем Twitter. "Финансирование обеспечено", утверждает Маск, сообщает Reuters.

Заявление Маска привело к росту котировок акций Tesla на 6,5%, – цена одной акции превысила $363 за акцию. Илон Маск в настоящее время владеет 22 процентами акций Tesla.



Во вторник, 7 августа стало известно, что суверенный фонд Саудовской Аравии, контролируемый наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, аккумулировал долю в Tesla в размере от 3 до 5% на сумму около двух миллиардов долларов.

Tesla – одна из ведущих американских компаний в области производства электромобилей и разработки решений для хранения электроэнергии. Она была основана в 2003 году ​и названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.