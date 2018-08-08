"Крали" новости о Батьке. В Белоруссии арестовывают независимых журналистов

В Белоруссии второй день происходят аресты журналистов независимых медиа, которых обвиняют в неправомерном использовании платной подпиской государственного информагентства БелТА.

Происходящее уже вызвало реакцию международных структур. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала освободить задержанных белорусских журналистов, а представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность ситуацией. Белорусские правозащитники заявляют, что все слова властей страны о "либерализации", которые были направлены для улучшения отношений с Западом, для получения там кредитов, – являются голыми декларациями.

Утром во вторник, 7 августа, журналисты крупнейшего белорусского информационного портала Tut.by и независимой информационной компании БелаПАН не смогли попасть на свои рабочие места. Причина была не вполне обычна даже для Беларуси – редакционные помещения и бухгалтерия были заблокированы, поскольку в офисе компаний следователи проводили обыски.

Как сообщил Следственный комитет, уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 349 Уголовного кодекса Беларуси – "Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершённый из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда". Наказание по этой статье – штраф, или лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

Поводом к возбуждению уголовного дела стало сообщение Гендиректора БелТА (это государственное информационное агентство, аналог ТАСС - РС) о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке. Генеральный директор БелТА Ирина Акулович рассказала прессе, почему обратилась в милицию с заявлением. По её словам, информагентство получило заявления от некоторых организаций, которые платят за подписку на БелТА, о том, что они имеют сложности с авторизацией.

"На новости БелТА подписаны более 30 ресурсов, я их знаю. Есть те, которые не подписывались, но под чужими паролями подключались к ленте и получали информацию. Естественно, сами мы не могли разобраться, кто это делает. Поэтому мы написали заявление в милицию для того, чтобы они разобрались", - заявила Акулович.

И милиция начала "разбираться" с особым рвением. Уже 7 августа были задержаны главный редактор Марина Золотова и 3 журналистки Тут.бай, а также журналистка БелаПАН. Пятерых журналисток, у некоторых из которых дети, арестовали на трое суток и отправили в следственный изолятор. 8 августа обыски и задержания продолжились, количество задержанных по этому делу увеличивается с каждым часом.

Подписка на БелТА не даёт доступа к каким-то особенным, эксклюзивным материалам, кроме возможности на 15 минут раньше остальных читателей сайта узнать о рекордных надоях и поздравлениях Президента работникам строительной отрасли. И журналисты БелаПАН и tut.by если и пользовались официальной информацией БелТА, то всегда с обязательными ссылками и гиперссылками, соблюдая все правила авторского права.

Белорусский правозащитник, председатель Правозащитного центра "Весна", бывший политзаключенный Алесь Беляцкий считает, что власти начали подготовку к приближающимся парламентским и президентским выборам.

"Был нанесён мощный удар по независимым СМИ в Беларуси. Задержанные журналистки находятся под арестом, хотя сама статья достаточно смешная, она не предполагает таких жёстких санкций. Это я безусловно связываю с фактически начавшейся подготовкой к парламентским и президентским выборам 2019-20 годов. Власти бьют по штабам, по журналистам, и посылают сигнал, предупреждение для всего независимого информационного белорусского поля, которое и так небольшое, но оно их почему-то пугает", - говорит Беляцкой.

Он также замечает, что атаку на прессу можно связать с другими тревожными сигналами - наступлением на независимые профсоюзы. "Буквально в эти дни проходит суд над лидерами независимого профсоюза РЭП, их обвиняют в неуплате налогов, - замечает Беляцкий, - заведена масса административных дел против активистов и журналистов, которые мы уже воспринимает как что-то привычное, повседневное. Но сегодняшний удар - достаточно сильный, такого давно не было. Это показывает, что все декларации белорусских властей о более мягкой политике, о «либерализации», которые были направлены для улучшения отношений с Западом, для получения там кредитов, -- являются голыми декларациями. Как только начинает пахнуть выборами, и встаёт вопрос о реальной власти Лукашенко, на первый план выходят силовики, и все сценарии КГБ начинают воплощаться в жизнь".

Белорусский политолог Юрий Чаусов напоминает, что борьба с независимой прессой является неизменной политической стратегией белорусских властей.

"Белорусские власти всегда нервно относились к свободной прессе, которая для них всегда была одним из приоритетных объектов для регулирования и вмешательства. Если в отношении гражданского общества и политической оппозиции позволялись определённые заигрывания, «либерализация», то в отношении СМИ всегда была репрессивная политика. Можно говорить о том, что нынешнее дело беспрецедентное, поскольку возбуждено по жалобе другого СМИ – государственного информационного агентства. Мне кажется, в данном случае власти просто ищут благовидный предлог для достижения тех целей, которые раньше достигались статьями об оскорблении президента и так далее. А сейчас они стремятся это оформить экономическими основаниями – якобы необоснованно пользовались платной рассылкой.

Планомерная политика взятия под контроль свободы слова и обуздания интернета – это то, что проявляется в этих обысках и уголовных делах. Последствием, наверное, станут ещё более осторожные позиции редакции, ещё большая самоцензура в негосударственных медиа. Я думаю, это и является целью этих репрессивных действий.

– Удастся ли белорусским властям каким-то образом "продать" эти действия Западу? Последние годы Минск взял курс на нормализацию отношений с Западом, а репрессии в отношении СМИ Запад обычно осуждает. Или Минск считает, что не переходит какую-то черту?

– Это не белорусское изобретение, это применяется в Азербайджане и других репрессивных режимах, которые хотят продолжать репрессии, но оставаться рукопожатными на Западе. Мол, "экономические основания, чисто уголовные основания" для преследования – это то, что будет продаваться на Запад. Но тут тоже есть свои ограничения. Мне кажется, они не будут держать в тюрьме журналистов, я надеюсь, что до тюремного заключения дело не дойдёт. Именно в силу влияния со стороны Запада. Белорусский режим научился достигать своих ограничительных целей и без тюремного заключения. Подобными обысками и задержаниями они своей цели – включить самоцензуру в интернете – достигают. А Западу они говорят: «мы же никого не посадили, мы либерализируемся»", - считает Юрий Чаусов.