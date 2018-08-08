Петицию за освобождение Павликовой и Дубовик подписали 70 тысяч человек

Петицию "Новой газеты" за освобождение из следственного изолятора 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик подписали 70 тысяч человек. Обвиняемые по делу организации "Новое величие" пятый месяц находятся под стражей и испытывают проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, что у Дубовик обнаружили опухоль. Девушке требуется обследование вне следственного изолятора. Здоровье Павликовой также значительно ухудшилось за время нахождения в СИЗО. При этом сотрудники Федеральной службы исполнения наказания утверждают, что обвиняемым экстренное лечение не требуется.

Участники ранее неизвестного движения "Новое величие" были арестованы в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.

Всего по уголовному делу проходят десять человек: шестеро из них находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Он же написал устав фейковой организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.