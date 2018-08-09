ФБР задержало в США еще нескольких граждан России

Федеральное бюро расследование США задержало еще нескольких граждан России. Соответствующее уведомление ФБР направило в российскую дипмиссию. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря генконсульства России в Нью-Йорке сообщает РИА "Новости".

По данным ТАСС, задержаны были трое россиян, их подозревают в интернет-мошенничестве. Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

Ранее в США были задержаны четверо россиян. Их обвиняют в мошенничестве с объявлениями по продаже машин. По этому делу также проходят граждане Азербайджана, Грузии, Казахстана, Латвии и Турции. Новые задержания, предположительно, связаны именно с этим делом.