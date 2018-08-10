Расследование отравлений ядом "Новичок" обошлось в 10 млн фунтов

Полиция британского графства Уилтшир потратила на расследование случаев отравления ядом "Новичок" более 10 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Guardian.

Газета отмечает, что в указанную сумму не входят расходы Скотленд-Ярда, сотрудники которого тоже расследовали отравления. В полиции Уилтшира надеются, что правительство Великобритании возместит расходы. Там отметили, что власти уже выделили более четырех миллионов фунтов.

В начале марта в Солсбери были отравлены бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В конце июня в Эймсбери отравили двух местных жителей, один из них погиб. В обоих случаях был применен разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Лондон считает, что к отравлениям причастна Россия. Москва отвергает обвинения.

Ранее сообщалось, что только расследование дела Скрипалей обошлось полиции в семь с половиной миллионов фунтов.