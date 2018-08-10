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Расследование отравлений ядом "Новичок" обошлось в 10 млн фунтов

Полиция на месте предполагаемого применения яда "Новичок"

Полиция британского графства Уилтшир потратила на расследование случаев отравления ядом "Новичок" более 10 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Guardian.

Газета отмечает, что в указанную сумму не входят расходы Скотленд-Ярда, сотрудники которого тоже расследовали отравления. В полиции Уилтшира надеются, что правительство Великобритании возместит расходы. Там отметили, что власти уже выделили более четырех миллионов фунтов.

В начале марта в Солсбери были отравлены бывший двойной агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В конце июня в Эймсбери отравили двух местных жителей, один из них погиб. В обоих случаях был применен разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Лондон считает, что к отравлениям причастна Россия. Москва отвергает обвинения.

Ранее сообщалось, что только расследование дела Скрипалей обошлось полиции в семь с половиной миллионов фунтов.

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