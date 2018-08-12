“Силы ложного”. Эфир в 18.05

Что означает философское письмо в России сегодня? Книги короткого списка премии: “О священном безумии. Христианство в современном мире” Татьяны Горичевой, “Теория литературы” Сергея Зенкина, “Памяти памяти” Марии Степановой, “Метеочертик. Труды и дни. 1941” (лагерный дневник Ольги Раницкой) под редакцией Зои Ерошок.

Победитель премии Олег Аронсон, его книга “Силы ложного. Опыты неполитической демократии” и его идеи о коммуникации как разделяемом опыте. Победа личного усилия в мире стереотипов. “Докса” и реальность.

Событие как бытие-вместе. Обращенность интеллектуала к народу. Анонимность смерти и потеря представления о достоинстве в трагическом опыте ХХ века. Конец автора и невозможность позиции созерцателя. Отчуждение и лидерство.

Председатель жюри, писатель и переводчик Ксения Голубович, члены жюри философы Елена Петровская и Кирилл Мартынов. В записи философ Олег Аронсон и журналист Зоя Ерошок.

Ведет программу Елена Фанайлова.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05