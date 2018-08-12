Дефиле в смирительных рубашках

Доброе утро!

Американское космическое агентство запустило зонд “Паркер” для исследования Солнца. На запуске ракеты-носителя присутствовал 91-летний ученый Юджин Ньюман Паркер, в честь которого назван зонд. Он десятки лет занимался изучением Солнца, разрабатывал теорию солнечного ветра, открыл форму гелиосферного (межпланетного) токового слоя Солнечной системы. Об исследовательской программе “Паркера” подробно рассказано тут. На Земле же так:

В России идут аресты отрицателей распада СССР.

Олег Сенцов остается в колонии – новости о его освобождении оказались недостоверными.

Миссия ОБСЕ в Донбассе обнародовала видео российской автоколонны, въезжающей на территорию, контролируемую пророссийскими сепаратистами.

Пять стран подписали конвенцию о разделе Каспийского моря.

Аресты, тюрьма и уголовные дела

В Кисловодске суд арестовал на сроки от семи до 15 суток более 10 человек, считающих себя “единственными правопреемниками бывшего СССР”. 9 августа они по предварительной записи пришли на прием в городскую администрацию и “дестабилизировали” работу учреждения, за что были задержаны. Ранее в Астраханской области были задержаны пять человек, заменивших российский флаг на сельской администрации на советский.

Заключенному Евгению Макарову, публикация видео избиения которого положила начало широкому обсуждению пыток в российских колониях и полиции, предоставлена государственная защита.

Журналисты альманаха moloko plus жалуются на попытки взлома почты и аккаунтов в соцсетях, начавшиеся после того, как было заведено уголовное дело по факту нападения на них в Краснодаре.

Жительница Барнаула Мария Мотузная рассказала, какие данные “ВКонтакте” передает следователям по делам об экстремизме.

Мария Алехина, участвующая в театральном фестивали в Эдинбурге, утверждает, что выехала из России на пони, но обязательно вернется после завершения гастролей.

В Томске на фестивале молодого искусства "Вокруг_3.0" местная арт-группа "Сну-Сну" представила авторскую коллекцию смирительных рубашек: если ходить в них на митинги, то можно уберечься от обвинений в “нападении на полицейских”.

“Нарочно продлевает конфликт”

В воскресенье российская ФСИН заверила, что украинский кинорежиссер Олег Сенцов , отбывающий 20-летний срок в России, не покидал колонию в городе Лабытнанги. В ночь на воскресенье в соцсетях появились сведения о его освобождении. Сегодня 92-й день голодовки Сенцова. Он требует освобождения украинских политзаключенных в России. Здесь о судьбе Сенцова рассуждает Мустафа Джемилев – в 1976 году он голодал 303 дня в одиночной камере омской тюрьмы за тысячи километров от родного Крыма.

, отбывающий 20-летний срок в России, не покидал колонию в городе Лабытнанги. В ночь на воскресенье в соцсетях появились сведения о его освобождении. Сегодня 92-й день голодовки Сенцова. Он требует освобождения украинских политзаключенных в России. Здесь о судьбе Сенцова рассуждает Мустафа Джемилев – в 1976 году он голодал 303 дня в одиночной камере омской тюрьмы за тысячи километров от родного Крыма. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе обнародовала снятое с беспилотника видео, на котором колонна грузовиков ночью въезжает на территорию восточной Украины со стороны России, а другая возвращается из Украины в Россию. Грузовики пересекают границу в местах, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Комментируя видео, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал, что “Россия нарочно продлевает конфликт”.

Раздел Каспия

Спустя 20 лет переговоров лидеры России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана договорились о статусе Каспийского моря. Конвенцию подписали в воскресенье на саммите в Актау. Документ официально закрепил за водоемом статус моря и запретил присутствие в акватории военных неприбрежных стран.

Марши и демонстрации

В Вашингтоне в воскресенье собрались две группы протестующих – сторонники идеи превосходства белой расы и их оппоненты. Участники обеих акций шли параллельными колонами, разделяемые полицией. Марши были приурочены к годовщине демонстрации белых националистов в Шарлотсвилле , которая привела к гибели участницы контрдемонстрации. Накануне американский конгрессмен Том Гарретт сказал в эфире CNN, что ФБР подозревает Россию в причастности к беспорядкам в Шарлотсвилле.

и их оппоненты. Участники обеих акций шли параллельными колонами, разделяемые полицией. Марши были приурочены к годовщине демонстрации белых националистов в , которая привела к гибели участницы контрдемонстрации. Накануне американский конгрессмен Том Гарретт сказал в эфире CNN, что ФБР подозревает Россию в причастности к беспорядкам в Шарлотсвилле. В Румынии третий день продолжаются антиправительственные акции под антикоррупционными лозунгами. В ночь на субботу в столкновениях с полицией пострадали более 400 человек, 65 попали в больницы.

Утраты

В Лондоне в возрасте 85 лет умер лауреат Нобелевской премии по литературе В.С. Найпол. Вот здесь – отрывок из книги Найпола "Среди верующих: исламское путешествие" (1981) в переводе Алексея Цветкова и с его же небольшим предисловием.

Три ссылки

Князь Илья Григорьевич Чавчавадзе всю жизнь постигал особенности грузинской души, за что признан самым народным поэтом Грузии и изображен на купюре в 20 лари. Читайте очерк о нем.

Отрывок из книги Ли Чешир “Ключевые моменты в искусстве”: Караваджо убивает человека, Веласкес становится рыцарем, Хогарт дарит художникам авторское право.

Минувшей ночью был пик активности Персеид – самого известного метеорного потока и одного из самых мощных. Тут объясняется, как возникают метеорные потоки и как за ними наблюдать.

Искренне Ваши,

Семь Сорок