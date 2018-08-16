Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Жительницу Тольятти обвиняют по пяти "экстремистским" статьям

Любовь Кузаева

Смотреть комментарии

Руководителю самарской "Общины коренного русского народа" Любови Кузаевой предъявили обвинения сразу по пяти статьям Уголовного кодекса, среди которых организация экстремистского сообщества, реабилитация нацизма, а также призывы к сепаратизму и возбуждение ненависти. Об этом сообщает адвокат обвиняемой Тимур Мифтахутдинов, сотрудничающий с правозащитной организацией "Агора".

Следствие считает, что Кузаева распространяла экстремистские материалы через интернет и призывала своих сторонников публиковать такие же посты. Сама она называет обвинения вымышленными, сообщает "Агора".

Накануне президентский Совет по правам человека и группа Mail.ru, владеющая основными российскими соцсетями, предложили декриминализировать публикации и репосты, а также амнистировать осужденных по связанным с ними "экстремистским" статьям.

В 2017 году по 282-й статье за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека. Она предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG