Жительницу Тольятти обвиняют по пяти "экстремистским" статьям

Руководителю самарской "Общины коренного русского народа" Любови Кузаевой предъявили обвинения сразу по пяти статьям Уголовного кодекса, среди которых организация экстремистского сообщества, реабилитация нацизма, а также призывы к сепаратизму и возбуждение ненависти. Об этом сообщает адвокат обвиняемой Тимур Мифтахутдинов, сотрудничающий с правозащитной организацией "Агора".

Следствие считает, что Кузаева распространяла экстремистские материалы через интернет и призывала своих сторонников публиковать такие же посты. Сама она называет обвинения вымышленными, сообщает "Агора".

Накануне президентский Совет по правам человека и группа Mail.ru, владеющая основными российскими соцсетями, предложили декриминализировать публикации и репосты, а также амнистировать осужденных по связанным с ними "экстремистским" статьям.

В 2017 году по 282-й статье за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека. Она предусматривает до 6 лет лишения свободы.