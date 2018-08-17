Москалькова поддержала идею смягчить статью об экстремизме

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала "либерализацию" статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды. Она заявила журналистам, что "важно не расширять искусственно количество людей с судимостью, потому что это в корне меняет жизнь людей".

Будут ли для этого приниматься какие-то меры, омбудсмен не уточнила.

На этой неделе Совет по правам человека при президенте России пообещал обратиться к Генпрокуратуре и Общероссийскому народному фронту с предложением декриминализировать публикации и репосты в социальных сетях.

Да этого компания Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", выступила с инициативой амнистировать осужденных за репосты и лайки.

В 2017 году по 282-й статье за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности привлекли 461 человека. Она предусматривает до 6 лет лишения свободы. В последние месяцы сообщения о новых уголовных делах по "экстремистским" статьям появляются все чаще.