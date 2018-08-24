Следователи не нашли преступления в стихах крымско-татарской поэтессы

Следователи в аннексированном Россией Крыму не обнаружили уголовного преступления в стихах крымско-татарской поэтессы Алие Кенжалиевой. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Стихи Кенжалиевой проверяли на наличие "реабилитации нацизма".

В конце июня поэтессу вызвали к следователю из-за её стихов, опубликованных в газете Qirim. В них Кенжалиева критиковала то, каким образом празднуют День Победы в Крыму.

После аннексии Крыма фактически российские власти практикуют массовые обыски и преследования независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского Национального движения, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".