Доброе утро!

Американские фондовые рынки ставят рекорды (индекс NASDAQ – исторический) на фоне новостей о том, что президент США договорился с Мексикой об условиях нового торгового соглашения – “невероятного”, по словам Трампа. Соответственно, выросли и валюты развивающихся стран – все, кроме турецкой лиры и рубля. В мире, где в ходу рубль, другие новости:

Российским военным и сотрудникам силовых ведомств пенсионный возраст (45 лет) повышать не будут.

“России будущего” тоже не будет – Навальному в пятый раз за пять лет отказали в регистрации партии, а самого его арестовали на 30 суток. Второй раз за год.

Вступил в силу приказ МВД о выплатах доносчикам – теперь они могут получать порядка трех миллионов рублей.

“Русских хакеров” обвиняют попытке взлома Вселенского партриархата.

Без “России будущего”

Алексея Навального, как и ожидалось, арестовали на 30 суток за январскую “забастовку избирателей”. Он не сможет принять участие в анонсированном им митинге против пенсионной реформы в день местных выборов 9 сентября (сам он, несмотря на отказ мэрии, считает эту акцию согласованной).

“России будущего” тоже не будет – Минюст в пятый раз отказался зарегистрировать партию Навального. На этот раз ведомство сослалось на нехватку документов.

Зато в Москве будет сразу два митинга против пенсионной реформы, но не 9 сентября, а 2-го, и не Навального, а КПРФ и “Справедливой России”. Эти акции проходят в давно изобретенных форматах: участники несут фотографии депутатов, проголосовавших за пенсионную реформу, а потом выкидывают их в урну (как в январе 2013 года на акции против “закона подлецов” в Москве). Называется это все “Позорный полк”, как при хождении с фотографиями на палках во время “Бессмертных полков”.

В общем, как поют мудрые люди, будущего нет – “есть только денежки, война и интернет”.

Денежки

По данным “Би-би-си”, попытки финансового блока российского правительства повысить пенсионный возраст военным и сотрудникам силовых ведомств не увенчались успехом – они сохранят за собой право получать пенсию с 45 лет.

Информаторы полиции (или попросту доносчики) теперь официально имеют право на вознаграждение. Вступил в силу приказ МВД, согласно которому размер одного такого вознаграждения может составить свыше трех миллионов рублей.

(Осведомителям в деле “Нового величия” посвящен материал “Новой газеты” – их там было в общей сложности пять, в том числе некая “Кошка” – гражданка Израиля, совершившая трансгендерный переход).

Война

Сотрудники российского Следственного комитета прилетели в Центральноафриканскую республику расследовать убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Одновременно Федеральное агентство новостей (по слухам, курируемое тем же “поваром Путина” Евгением Пригожиным, что и ЧВК Вагнера, деятельность которой в ЦАР должны были расследовать Джемаль с коллегами) опубликовало неизвестно как добытую переписку убитых с редакторами Центра управления расследованиями – организации, отправившей журналистов в командировку в ЦАР и финансируемой Михаилом Ходорковским. В общих чертах ясно, кто будет виноват.

Интернет

Роскомнадзор расширил список "организаторов распространения информации" , обязанных по требованию ФСБ предоставлять данные о пользователях, включая их личную переписку. Теперь туда входят ЖЖ, Avito, Loveplanet и даже BlaBlaCar.

, обязанных по требованию ФСБ предоставлять данные о пользователях, включая их личную переписку. Теперь туда входят ЖЖ, Avito, Loveplanet и даже BlaBlaCar. Арбитражный суд Москвы отклонил иск к Роскомнадзору о взыскании с ведомства убытков компании “Инвестори”, чей сайт оказался заблокированным из-за (безуспешной) блокировки Telegram в России.

в России. В Калининградской области человека с синдромом Аспергера обвиняют в разжигании ненависти к женщинам за опубликованную в 2014 году картинку в ВК.

за опубликованную в 2014 году картинку в ВК. По данным совместного расследования The New York Times и Associated Press, хакерская группировка Fancy Bear, которую считают связанной с Кремлем, долгое время пыталась взломать электронную почту ключевых фигур Вселенского патриархата православной церкви в Константинополе.

православной церкви в Константинополе. Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс внесен в базу данных украинского сайта “Миротворец”, публикующего списки “врагов Украины”. В интервью “Известиям” Уотерс назвал украинскую революцию достоинства “спланированной Вашингтоном”.

Голодовки

Трое заключенных Владимирского централа прекратили голодовку, один продолжает отказываться от пищи. Во ФСИН отрицали, что там кто-то голодает, но потом владимирский омбудсмен подтвердила, что голодовка имеет место.

прекратили голодовку, один продолжает отказываться от пищи. Во ФСИН отрицали, что там кто-то голодает, но потом владимирский омбудсмен подтвердила, что голодовка имеет место. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов держит голодовку в российской тюрьме 107-й день, и больше никаких новостей о нем нет.

Шесть ссылок

В мире становится все больше автократий и все меньше демократий. Вот тут красивые графики, которые показывают этот тренд. А тут – попытка описать, как новые автократии учреждают сами себя и что в такой ситуации делать интеллектуалам, особенно историкам.

Появляется и новый тип публичного интеллектуала, просто и понятно отвечающего на все тревожные вопросы настоящего в лекциях на Youtube и семинарах, проходящих на стадионах. Здесь о суперзвезде поп-философии Джордане Питерсоне пишет Борис Локшин (довольно комплиментарно – в силу откровенной враждебности к американскому академическому истеблишменту), а тут – отнюдь не столь комплиментарный отчет Уильяма Дейвиса о стадионном выступлении Питерсона в Лондоне (англ.).

Два портрета. Ташкентского метро (там недавно разрешили фотографировать – впервые с момента его открытия в 1977 году) и большой профайл Марии Алехиной и ее бойфренда Дмитрия Энтео, сделанный во время театрального фестиваля в Эдинбурге.

Искренне Ваши,

Семь Сорок