На адвокатов по делу "Нового величия" могут оказывать давление

Адвокатам, которые представляют интересы обвиняемых по делу "Нового величия", поступали предложения, выгодные следствию для продолжения работы. Об этом сегодня заявила координатор правовой помощи проекта "ОВД-инфо" Алла Фролова на пресс-конференции.

Она уточнила, что, по неподтвержденным данным, речь шла о досудебных соглашениях со следствием, признании вины и даче нужных показаний. Никто из адвокатов на это не согласился, уточнила Фролова.

В сегодняшней пресс-конференции, посвященной делу "Нового величия" приняли участие адвокаты обвиняемых, работники СМИ и известные правозащитники, в числе которых Николай Сванидзе и Лев Пономарев.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, защита намерена добиваться смягчения меры пресечения для арестованных, а также возбуждения уголовного дело в отношении провокаторов, предположительно внедренных в сообщество правоохранительными органами.

Участников ранее неизвестного оппозиционного движения "Новое величие" арестовали в середине марта в Москве. Их обвинили в создании экстремистского сообщества.​

Адвокаты арестованных заявляют, что обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них был внедрен в группу молодежи по заданию ФСБ. Фактически он и создал организацию "Новое величие" – написал устав, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.

В прокуратуре считают, что члены "Нового величия" создали организацию без вмешательства правоохранительных органов.

На данный момент четверо обвиняемых по делу находятся в СИЗО, шестеро – под домашним арестом. Все они заявляли о пытках и угрозах в свой адрес с целью получения признательных показаний.