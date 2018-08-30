У российской версии журнала Forbes сменился владелец

Новым владельцем российской версии журнала Forbes стал бизнесмен Магомед Мусаев. Ранее издание принадлежало медиахолдингу ACMG Александра Федотова. По информации "Коммерсанта", Мусаев является зятем бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

На пост главного редактора журнала вернулся Николай Мазурин. Бывший главред издания Николай Усков, уволенный Федотовым, займет должность редакционного директора издания.

В конце июля стало известно, что из августовского номера российского Forbes без ведома журналистов исчезла статья о бизнесе братьев Магомедовых. Вместо нее в номере вышел короткий материал на другую тему. По данным "Ведомостей", в редакции не знают, кто именно распорядился снять статью. Мазурин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. По его мнению, произошедшее является нарушением закона о СМИ, согласно которому никто не имеет права вмешиваться в деятельность редакции, в том числе ее учредитель. В тот же день сотрудникам Forbes отключили доступ к системе редактирования статей на сайте издания.

Журналисты Forbes неоднократно обвиняли бывшего владельца издания во вмешательстве в редакционную политику. Впервые о конфликте стало известно, когда журнал выпустил рейтинг зарплат топ-менеджеров за 2016 год без оценки вознаграждения председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.