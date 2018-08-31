Лукашенко обещает уволить больше министров, в том числе за пьянство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал продолжить начавшиеся в середине августа перестановки в правительстве. Одной из причин грядущих увольнений он назвал борьбу с пьянством, сообщает агентство БЕЛТА.

"Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично", – заявил Лукашенко в пятницу. Он добавил, что еще с некоторыми министрами придется расстаться по этой же причине, поскольку они не понимают, где работают.

Глава государства отметил, что увольнения затронут не только правительство, но и других чиновников.

18 августа Лукашенко назначил нового главу правительства и сменил ряд ключевых министров. Премьер-министром Белоруссии вместо Андрея Кобякова стал Сергей Румас, руководивший до этого Банком развития. Первым вице-премьером стал Александр Турчин – бывший глава аппарата правительства. Президент также назначил новых вице-премьеров и министров, ответственных главным образом за экономическую сферу.

Отставкам и новым назначениям предшествовала резкая критика, которой Лукашенко подверг кабинет министров во время визита в Оршу 14 августа. Он сказал, что получает множество обращений от граждан с критикой работы чиновников.