СМИ: семьи напавших на полицейских в Чечне изгнали из республики

Родственники участников серии нападений на полицейских в Чечне 20 августа покинули республику под давлением правоохранительных органов. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на местных жителей.

Как рассказал один из собеседников издания, все семьи убитых участников нападений уехали из Шали в конце минувшей недели. Изначально власти готовили большой сход, который должен был пройти в Доме культуры или мечети, на котором планировалось публично осудить родственников нападавших и выдворить их из республики. Однако, этого не случилось, возможно, потому, что дело получило большую огласку, считает родственник одной из уехавших семей. Эту информацию подтвердил представитель одной из неправительственных общественных организаций по имени Аслан. Его фамилия не называется.

20 августа в Чечне произошло несколько нападений на полицейских. Нападавших было пятеро, самому старшему исполнилось 18 лет, самому младшему – 11. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", запрещенная в России и других странах.

После нападений полицейские задержали взрослых мужчин из семей нападавших, а в Шалинском районе Чечни, по информации "Кавказского узла", были задержаны и подвергнуты многочасовым допросам около 200 подростков.

В 2014 году глава Чечни Рамзан Кадыров после нападения боевиков на Грозный заявил, что отныне родители будут нести ответственность за поступки своих детей: семьи участников нападений будут выдворять из Чечни, а их дома сносить.

По данным "Кавказского узла", нынешний случай выселения родственников нападавших уже шестой за последние два года.