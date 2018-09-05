Премьер Чехии отказал Меркель в перераспределении беженцев

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не смогли прийти к консенсусу о том, как перераспределять беженцев между государствами – членами Евросоюза. Об этом сообщает Радио Прага.
Меркель настаивала, что Италия не должна нести всю полноту ответственности за африканских беженцев. Глава чешского правительства, однако, призвал Европу "защищать Европейский континент" и предложил искать иное решение, нежели перенаправление миграционных потоков среди государств ЕС. Неделей ранее Бабиш заявил, что Чехия больше не будет принимать мигрантов из стран Средиземноморского бассейна.
Встреча прошла в столице Германии, куда Бабиш совершил свой первый официальный визит. Против его приезда протестовали несколько десятков активистов, собравшихся перед зданием Ведомства федерального канцлера. Они обвинили его во лжи, назвали "позором Европы" и предложили отправить чешского премьера в "тюрьму".
По данным Reuters, Меркель в среду осудила антимигрантские протесты в городе Хемниц, где в конце прошлого месяца два выходца с Ближнего Востока убили местного жителя. Она призвала "дистанцироваться" от тех, кто проявляет "ненависть" к невинным людям. В этот же день премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер назвал правый экстремизм крупнейшей угрозой для демократии, передает Deutsche Welle. Комментируя беспорядки в Хемнице, он обвинил правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" – организатора одного из антимигрантских маршей – в ксенофобском поведении.
Лидеры ультраправых сил потребовали от Меркель извиниться за неадекватную, по их мнению, оценку протестов. Они заявили, что эти акции не являются "охотой на ведьм".
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