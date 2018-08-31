Добрый день!

Понятно, что поздравлять учителей и учеников (даже бывших) с Днем знания – все равно, что поздравлять лошадей с началом полевых работ, но никто не обещал, что будет легко. Поэтому вот вам тест на знание школьной программы. В жизни же происходит следующее:

В Донецке убит глава так называемой “ДНР” Александр Захарченко.

Патриархи Кирилл и Варфоломей встретились в Стамбуле. УПЦ, видимо, получит автокефалию.

Олег Сенцов голодает в российской тюрьме 111-й день.

Сегодня Россия начинает масштабные военные учения в Средиземном море.

Помянул Кобзона

В Донецке при взрыве в кафе “Сепар” убит Александр Захарченко, возглавлявший так называемую “ДНР” с 2014 года. Захарченко пришел туда со свитой “помянуть Кобзона”. Накануне он возложил цветы к памятнику Кобзону, установленному в центре Донецка.

В ДНР заявили о задержании “украинских диверсантов”, якобы устроивших взрыв, въезд и выезд из Донецка в пятницу вечером был перекрыт. По некоторым сообщениям, ранения при взрыве получили еще 11 человек, в том числе “глава Минфина” так называемой “ДНР” Александр Тимофеев по кличке Ташкент. Исполнять обязанности Захарченко будет “вице-премьер” Дмитрий Трапезников.

Москва в лице официального представителя МИД Марии Захаровой назвала случившееся терактом и обвинила в его организации Киев, который “не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных”. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Киев заявил о своей непричастности: "Мы считаем это результатом междоусобных войн", – сказала представитель СБУ Елена Гитлянская. Причастность к убийству российских спецслужб в СБУ тоже считают возможной. Здесь интервью руководителя аппарата СБУ Игоря Гуськова.

Соболезнования в связи с убийством Захарченко выразил Путин: “Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока, а делают опасную ставку на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится”.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что убийство Захарченко сводит на нет международные усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Тем временем в России

Тоже произошли два взрыва: один на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области (трое погибли, есть пострадавшие), другой – в Самаре, на одном из предприятий ПАО “Кузнецов”, производящем авиационные и космические двигатели (тоже трое погибших).

Вестник карательных органов

От голодающего 111-й день Олега Сенцова вестей нет, но вот тут можно почитать предположения специалистов и людей, державших длительные голодовки, о том, что сейчас с ним происходит.

вестей нет, но вот тут можно почитать предположения специалистов и людей, державших длительные голодовки, о том, что сейчас с ним происходит. В Москве полиция задержала активистов “Другой России” с лозунгами “Запрещать запрещено” (хотя это, пожалуй, рубрика “Пятьдесят лет спустя”).

(хотя это, пожалуй, рубрика “Пятьдесят лет спустя”). В Барнауле обвиняемого в экстремизме за мемы отправили в психушку на принудительное лечение – хотя у него есть заключение, что он психически здоров.

В Москве трансгендера, обвиняемого в мошенничестве, не приняли ни в женское, ни в мужское СИЗО, а положили в больницу при “Матросской тишине”. Хотя он здоров.

В Росгвардии изучили расследование ФБК Навального о закупках продуктов по завышенным ценам и назвали его "сфальсифицированным и провокационным", а сотрудников ФБК – “псевдобойцами с коррупцией”. В расследовании утверждалось, что конечным бенефициаром удорожания еды для росгвардейцев является премьер-министр Медведев или люди из его ближайшего круга.

Центральная Африка становится ближе

Компания Lobaye Invest, которую связывают с “поваром Путина” Евгением Пригожиным, получила в Центральноафриканской республике две лицензии на разведку и разработку месторождений золота, алмазов и других полезных ископаемых, какие только найдет на территории площадью 4 тыс. кв. км. Эти участки к западу от столицы ЦАР Банги контролируются христианским ополчением “Анти-балака”, которое не подчиняется правительству и противостоит мусульманской группировке “Селека”. Зато там много золота и алмазов. Теперь в ЦАР устремятся российские геологи.

Представители российского Следственного комитета, занимающиеся убийством в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, наоборот, покинули республику, пробыв там три дня. По их словам, они все выяснили.

Безосновательные ассоциации

В Челябинске власти отказались устанавливать на здании МВД мемориальную доску жертвам политических репрессий. Ранее на этом месте в 1930-е годы проводились расстрелы. По мнению чиновников, текст на табличке может вызвать "безосновательные ассоциации" и подорвать авторитет полиции в глазах населения.

Что происходит в лесном массиве Сандармох в Карелии, где руководитель карельского “Мемориала” Юрий Дмитриев обнаружил массовые захоронения репрессированных, читайте здесь. Коротко: Дмитриев сидит в СИЗО по второму уголовному делу, а Военно-историческое общество под председательством Мединского успешно копает захоронения, обнаруживая там, разумеется, не тела репрессированных, а тела пленных красноармейцев, зверски убитых оккупировавшими Карелию финнами. В общем, тела и тела: две руки, две ноги.

Патриаршее

Два патриарха православной церкви, Всея Руси и Вселенский, провели встречу в Стамбуле. По данным митрополита Галльского (французского то есть) Эммануила, вселенский патриарх проинформировал московского о создании в Украине автокефальной церкви. Это подтверждает и греческое православное издание Orthodoxia.info. Судя по тому, что в РПЦ призвали с осторожностью относиться к таким сообщениям, автокефалия у Украины будет.

Здесь разъясняются основные понятия и предыстория вопроса, а тут расклад сил в мировой православной церкви комментирует Константин Эггерт.

В мире

В Амстердаме человек с ножом ранил двоих на железнодорожном вокзале. Сам он тоже ранен.

В Вашингтоне сегодня будут продолжать прощаться с покойным сенатором Маккейном . Вице-президент США и лидеры Конгресса сделали это накануне. Как и 106-летняя мать Маккейна.

. Вице-президент США и лидеры Конгресса сделали это накануне. Как и 106-летняя мать Маккейна. В городе Хемниц на востоке Германии на сегодня намечены новые акции крайне правых под антииммигрантскими лозунгами. Что происходит в бывшем Карл-Маркс-Штадте, читайте тут. (Западная Германия потрясена увиденным).

Сегодня же Россия начинает масштабные учения в Средиземном море – вероятно, в порядке подготовки к наступлению сирийской правительственной армии на Идлиб. Почему это будет катастрофой, объясняется тут.

Много ссылок с бонусом

29 августа замечательному философу Владимиру Бибихину исполнилось бы 80 лет. Здесь о нем пишет его подруга Ольга Седакова. Тексты самого Владимира Вениаминовича выложены на сайте www.bibikhin.ru, читать стоит книжки, но если все же хочется начать со статьи, то начните с этой – о поэзии и мысли.

Разговоры о литературе. Александр Сокуров рассказывает Константину Шавловскому о поэзии Бродского и трудностях ее перевода – в связи с грядущей премьерой его фильма “Go.Go.Go”, смонтированного из итальянской постановки Сокурова по мотивам “Мрамора” Бродского. Принстонский профессор Илья Виницкий говорит о своей любви к русской литературе XIX века, в том числе к графоману графу Хвостову.

Медицинское. Интервью с российским участником “Врачей без границ” о работе в Африке или отрывок из книги британского врача-гинеколога Адама Кея “Будет больно”.

И бонус. Стихи Хуана де ля Круса (хочется сказать “стишки”) в переводе Марии Игнатьевой и очерк о нем.

Искренне ваши,

Семь Сорок