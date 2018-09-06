Обвиняемый по делу "Сети" обвинил сотрудников ФСБ в пытках

В Пензе обвиняемый по делу сообщества "Сеть" Арман Сагынбаев заявил о том, что сотрудники Федеральной службы безопасности пытали его во время задержания. Об этом сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов.

По словам Сагынбаева, в день задержания его поместили в микроавтобус, где начали избивать и пытать током. Сотрудники ФСБ якобы заставили его оговорить себя и других обвиняемых по делу "Сети". "Мне сказали, что если я не буду сговорчивей, они могут сделать со мной и моими близкими все, что угодно и им за это ничего не будет, потому что я террорист." - утверждает Сагынбаев. Ранее обвиняемый не сообщал о пытках и признавал свою вину.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали шестерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Илья Шакурский и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.