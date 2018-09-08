Польскому историку Адамскому запретили въезд в Россию

Заместителю директора Центра польско-российского диалога польскому историку Лукашу Адамскому запретили въезд в Россию. Об этом он сообщил в фейсбуке.

По словам Адамского, он ехал в российский город Светлогорск на открытие польско-российского детского футбольного турнира. При прохождении границы через погранпереход он получил документ, в котором сказано, что ФСБ признала его угрозой национальной безопасности в России. Адамский написал, что въезд в Россию ему запрещен до марта 2021 года.

В ноябре прошлого года ФСБ задержала и выдворила из России польского историка Хенрика Глембоцкого. Так российские власти ответили на решение Агентства внутренней безопасности Польши о депортации новосибирского профессора Дмитрия Карнаухова. Его обвинили в "пророссийской пропаганде" и участии в "гибридной войне против Польши".