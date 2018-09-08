РПЦ заявила, что дипломатия в "украинском вопросе" себя исчерпала

В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с Константинопольской церковью по "украинскому вопросу". С таким заявлением выступил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. В эфире телеканала "Россия-24" он назвал действия константинопольского патриархата "подлыми и вероломными".



Митрополит Иларион предупредил, что если украинская церковь получит автокефалию, отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны.

Ранее сегодня Синод Русской православной церкви выступил со специальным заявлением в связи со вчерашним назначением двух представителей патриарха Варфоломея на Украину. В нем говорится о "грубейшем попрании канонов" со стороны Константинопольского патриархата. В Синоде считают, что действия Варфоломея заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями и "создают реальную угрозу единству всего мирового православия", сообщает "Интерфакс".

Накануне стало известно, что Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине". Экзархат в современном православии и католицизме восточных обрядов – отдельный церковный округ, расположенный за пределами страны основной юрисдикции данной поместной церкви (патриархата), может специально создаваться для окормления верующих данного обряда. Экзарх – титул главы этой административно-территориальной единицы.





​Несколькими днями ранее, 1 сентября, в ходе Синаксиса (Архиерейского собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему". Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата".



Как сообщалось, в апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии церкви на Украине и объявил о намерении создать "единую поместную церковь". Верховная рада обращение президента поддержала.



Автокефальная православная церковь в современном понимании – это поместная православная церковь с закрепленной за ней канонической территорией, на которой не должны действовать другие поместные церкви. Этот статус предполагает ее административную независимость от других поместных церквей.