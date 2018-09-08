ЕС критикует планы сепаратистов провести "выборы" в Донбассе

Верховный представитель Европейcкого Союза по внешней политике Федерика Могерини подвергла критике намерение пророссийских сепаратистов провести выборы в подконтрольных им районах на востоке Украины. Могерини призвала Москву оказать влияние на сепаратистов и убедить их отказаться от проведения выборов.



Представитель Внешнеполитического ведомства ЕС Майя Коцьянчич заявила от лица Могерини, что так называемые выборы в самопровозглашённых ДНР и ЛНР, намеченные на 11 ноября, не соответствуют духу и букве Минских соглашений.



Министерство иностранных дел Украины осудило объявление сепаратистами планов относительно проведения выборов. Если "фейковые выборы будут проведены, то и их результаты не будут признаны международным соообществом", заявили в Киеве.



Жертвами конфликта на востоке Украины с 2014 года стали более 10 тысяч 300 человек, сотни тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.