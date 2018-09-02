Украина разводится с Россией. Зачем это нужно президенту Порошенко

Призывы украинских политиков расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, поскольку Россия, аннексировав Крым и развязав конфликт в Донбассе, цинично растоптала в том числе одно из его главных положений –​ о нерушимости границ и суверенитете Украины, звучат уже несколько лет. И, кажется, сейчас они могут быть не только услышаны, но и реализованы.

Заключению базового договора между двумя странами предшествовали десятки раундов переговоров. Соглашение подписали в Киеве 31 мая 1997 года президенты Украины и России Леонид Кучма и Борис Ельцин сроком на десять лет (с последующей его автоматической пролонгацией, если ни одна из сторон не заявит о своем желании прекратить действие договора не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего срока. – РС). После ратификации Верховной Радой Украины и Госдумой РФ договор вступил в силу 1 апреля 1999-го и стал основополагающим документом украинско-российских отношений, предусматривающим стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления". 1 апреля 2019 года завершится второе десятилетие действия договора, в связи с чем и возник вопрос о необходимости его продления или разрыва. В последнем случае это нужно сделать до 1 октября нынешнего года.

28 августа во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических ведомств Украины глава государства Петр Порошенко заявил: "Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу – прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом".

Министерство иностранных дел Украины уже подготовило необходимые документы для расторжения договора. Как заявил глава ведомства Павел Климкин, официальное уведомление будет направлено российской стороне до 30 сентября текущего года.

Разрыв этого соглашения развяжет руки Украине

– Мне кажется, что если договор не продлевать, то будет больше плюсов, чем минусов. Из-за кризиса в отношениях между Украиной и Россией его актуальность исчерпана, – считает член общественного совета при МИД Украны Андрей Бузаров. – И я считаю, что разрыв этого соглашения развяжет руки Украине. В итоге нашим юристам будет проще отстаивать украинские интересы в судах и решать все споры на основании международного права. Это коснется, например, возможных компенсаций за причиненный ущерб. На сегодняшний день из-за действий России в Крыму и Донбассе, в принципе, Украина никак не может воздействовать, поэтому она избавляется от всех каких-либо юридических связей с РФ. А минус заключается в том, что на смену этому договору ничего не придет. Поскольку Украина и Россия фактически находятся в состоянии продолжающейся войны – дипломатической, политической, а на территории Донбасса военная ситуация остается сложной, то мирного соглашения не будет в ближайшее время. И аннулирование ключевого договора с РФ – это свидетельство неизбежного дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами. В какой форме это будет, когда, при каких обстоятельствах сказать сложно. Но то, что отношения будут ухудшаться и могут привести к серьезным последствиям, например, военного характера, тоже гипотетически допустимо.

– Противники денонсации Договора о дружбе отмечают, что в нем зафиксирован украинский статус Крыма, и если Киев откажется от его пролонгации, то Украине сложнее будет добиваться возвращения аннексированного Россией полуострова.

– Как юрист-международник могу сказать, что договор и все его положения, действовавшие на момент известных событий в Крыму в марте 2014 года и после этого все равно сохранят свою ценность. И если документ денонсируют, то Украина и после этого сможет ссылаться на него в международных судах.

– В апреле нынешнего года на Киевском форуме по безопасности Петр Порошенко заявлял, что Украина не будет разрывать договор с Россией, а только прекратит действие его отдельных положений. Предполагалась отмена около 30 из 41-й статьи документа. В нем должны были остаться нормы о суверенитете, территориальной целостности и независимости Украины, о международно признанных границах. Почему власти отказались от первоначального плана?

Возникнут серьезные юридические последствия, на которые украинское руководство, в принципе, готово идти

– По моей информации, юристы МИДа и Министерства юстиции провели соответствующую работу, проанализировали текст самого договора, а также практику норм международного права как между двумя странами, так и мировую, и пришли к выводу, что на сегодняшний день частично его денонсировать невозможно. Какими будут конкретные последствия – посмотрим. Вероятно, следует ожидать еще большего сокращения торговли и ужесточения условий пересечения гражданами украинско-российской границы. Этот договор, можно сказать, является фундаментом, на котором построены отношения между Украиной и РФ. На него опирается очень много экономических и социальных соглашений. Вся эта нормативная база утратит свою силу, а принимать новую никто не будет из-за отсутствия основополагающего документа. Поэтому возникнут серьезные юридические последствия, на которые украинское руководство, в принципе, готово идти.

Начиная с 2014 года Украина и РФ приостановили или расторгли 44 договора из 451. Из них 25 – межправительственные соглашения, 18 – межведомственные и одно – межгосударственное. В мае 2015-го, например, Верховная Рада денонсировала сразу пять договоров с Россией о сотрудничестве в военной сфере. Один из них касался транзита через Украину российских военных формирований, временно находящихся на территории Молдавии (в Приднестровье), а осенью 2015 года Украина прекратила действие соглашения с Россией о строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Денонсация, выборы и конфликт в Донбассе

Политические эксперты прежде всего усматривают связь заявления Петра Порошенко о расторжении базового договора с РФ с начавшейся предвыборной президентской кампанией в стране и настроениями украинского общества, требующего более жесткой позиции в отношении России.

– Здесь две составляющие. Безусловно, что в исполнении президента Порошенко это имеет лишь предвыборный смысл, – отмечает глава всеукраинского движения "Сила права" Андрей Сенченко. – А если говорить по сути вопроса, то никакой дружбы, мира и сотрудничества с РФ у нас с 20 февраля 2014 года нет. Поэтому утверждать, что этот договор с момента вооруженной российской агрессии и начала оккупации части нашей территории действует, просто бессмысленно. И формально, и юридически он не работает, поэтому продлевать его точно не стоит, а все, что касается инициативы Порошенко, это просто предвыборный трюк.

По словам Андрея Сенченко, кроме большого договора с РФ в арсенале Украины более чем достаточно правовых оснований для того, чтобы судиться с северо-восточным соседом и его военно-политическим руководством.

– Когда я говорю о таком суде, то имею в виду, в том числе, и требование компенсации ущерба, нанесенного нашей стране, украинскому бизнесу и каждому украинскому гражданину, пострадавшему от российской вооруженной агрессии и оккупации части территории Украины. Я могу сказать, что если каждый украинский гражданин, который пострадал от агрессии, а это и семьи погибших военных и гражданских, раненые, более миллиона вынужденных переселенцев, если все они подадут иски в суды против РФ и будет подсчитана сумма исходя из практики Европейского суда по правам человека, то общая цифра составит сто миллиардов евро. Думаю, что так и будет, – говорит Сенченко.

"Мертвым" считает ключевой договор между двумя странами и председатель фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко. Как и Андрей Сенченко, он обращает внимание на то, что все его положения потеряли актуальность более четырех лет назад.

Точно с таким же успехом Петр Алексеевич мог бы отменить договор князя Олега с греками

– Начиная с первого пункта относительно стратегического партнерства и заканчивая положениями, которые касаются экономического сотрудничества, размещения российских войск на территории Украины (российского Черноморского флота в Севастополе. – РС), признания нерушимости границ – ни один из этих пунктов не действует. И точно с таким же успехом Петр Алексеевич мог бы отменить договор князя Олега с греками. Нет сомнения, что Порошенко пытается действовать в логике президентской кампании. В данной ситуации он понимает, что чем громче будет хлопать дверью, тем больше у него появится сторонников. Кроме того, в России ведь тоже политики заявляли о необходимости разрыва этого договора, в частности, с таким предложением выступал первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин. Так что и в России не меньше желающих попиариться на денонсации тех или иных двухсторонних договоров, чем в Украине.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль ранее заявляла, что Договор о дружбе России с Украиной следует разорвать, но с учетом внешнеполитической ситуации необходимо будет заключить документ нового формата, предусматривающий правовые инструменты решения споров между двумя государствами.

– Если представить, что Украина и Россия будут пытаться заключить новый договор, то я не представляю, чтобы в нем фигурировали судебные международные инстанции, которые бы обязывали ту или иную сторону, например, отказаться от аннексии, – продолжает Бондаренко. – В международной практике есть хорватско-словенский прецедент, когда две страны обратились в Гаагский трибунал относительно принадлежности спорных участков сухопутной границы в районе Пиранского залива. И трибунал вынес вердикт в пользу Словении, а Хорватия признавать его отказалась. Точно так же может поступить и любое другое государство, которое попросту не будет признавать решение международного суда. Если мы исходим из международно-правовых норм, то первоосновой являются документы ООН и Хельсинское соглашение, которое на сегодня не выполняется и фактически не имеет никаких обязующих механизмов для выполнения сторонами. Поэтому, даже если включить в договор пункт, согласно которому стороны могут обращаться в международный суд в случае игнорирования положений документа, то вряд ли можно рассчитывать на выполнение решения судебной инстанции.

Между тем, лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа", кум российского президента Виктор Медведчук утверждает, что денонсация договора с Россией будет иметь для украинской стороны плачевные последствия. "Отказ Украины от большого договора с РФ лишит Киев возможности диалога с Москвой и нанесет смертельный удар в главном для Украины вопросе – вопросе восстановления мира на востоке страны", – считает Медведчук.

С подобным заявлением выступил и "Оппозиционный блок". Оппоненты власти подчеркивают, что аннулирование договора подорвет мирное решение в Донбассе и будет противоречить национальным интересам Украины.

Сточки зрения урегулирования конфликта в Донбассе, разрыв договора однозначно не будет способствовать успеху переговоров

– Во-первых, с точки зрения урегулирования конфликта в Донбассе, разрыв договора однозначно не будет способствовать успеху переговоров и поиску компромисса. Прямых последствий для ситуации на востоке Украины, конечно же, денонсация не будет иметь, но такой шаг окажет влияние на общую атмосферу переговорного процесса, – прогнозирует глава аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. – Во-вторых, соответствующее решение – кардинальная смена позиции команды действующего президента. Четыре месяца назад у Порошенко заявляли о необходимости отказаться лишь от некоторых положений, а не от всего договора целиком, но теперь утверждают, что весь документ – фикция. Изменение позиции, безусловно, связано с начавшейся президентской кампанией. Мы видели, как глава государства превратил парад на Крещатике в честь Дня независимости Украины 24 августа в предвыборный митинг, задекларировав свою триаду: армия, вера, язык. Порошенко и его команда будут по максимуму использовать в ходе избирательной кампании антироссийскую риторику, рассчитывая на поддержку патриотического электората".

Результаты исследования социологической группы "Рейтинг", опубликованные в преддверии Дня Независимости, свидетельствуют, что 82% украинцев считают себя патриотами, а 13% опрошенных полагают, что такими не являются. В 2010 году к патриотам себя причисляли 76% опрошенных, а противоположного мнения придерживались 15% респондентов.

Россия как инвестор

На фоне заявлений украинских властей о скором разрыве базового договора с Россией Государственная служба статистики Украины обнародовала данные, которые свидетельствуют, что Россия удерживает пальму первенства по итогам шести месяцев в этом году по объему капиталовложений в украинскую экономику среди иностранных инвесторов. Российский вклад составляет 436 миллионов долларов – треть от общего объема инвестиций. Далее идут Кипр и Нидерланды, вложившие в экономику страны более 200 миллионов долларов каждая. Большая часть поступающих средств направляется в финансовую и страховую сферы. Для сравнения, в 2013 году Россия была четвертой по уровню инвестиций в Украину – 4,2 миллиарда долларов, на этом же месте РФ оставалась в 2014 и 2015 годах, соответственно 2,7 и 3,3 миллиарда долларов. В 2016-м Россия оказалась первой –1,7 миллиарда долларов, а в прошлом году третьей – 4,4 миллиарда долларов.

"Эти цифры могут оказаться даже еще более удивительными для многих, кто поражен такой высокой долей России среди иностранных инвесторов Украины. Львиная часть денег традиционно поступает из офшоров. Сначала это был Кипр, а затем более активно начали использоваться Британские Виргинские острова. Примерно 3/4 всех инвестиций именно из этих офшорных территорий, – комментирует экономист, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. – И если вы посмотрите на их объемы, то они более-менее пропорционально или равно распределены между Украиной и РФ. На поверхности – это инвестиции с Британских Виргинских островов, а в реальности капиталовложения украинцев и россиян, которые хотят продолжать бизнес в Украине.

По мнению Устенко, следует обратить внимание еще на несколько фактов.

Происходит резкое снижением притока капиталовложений, что не может объясняться только войной в Донбассе

– Объем инвестиций, заходящих в страну, сейчас очень незначительный. По результатам нынешнего года Украина получит порядка 2,5 миллиарда долларов, что в четыре раза меньше, чем в периоды, когда Украина достигала своих исторических максимумов, последний из них был в 2008 году – тогда Украина получила почти 11 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Начиная с 2014 года страна находится на "голодном пайке". Объем инвестиций в 2018-м будет соответствовать примерно уровню 2004 года. Происходит резкое снижением притока капиталовложений, что не может объясняться только войной в Донбассе, – считает Устенко. – Это происходит также из-за небольшой скорости реформ и недостаточно качественного инвестиционного климата в Украине. В последние полтора-два года также действуют системные факторы, связанные с изменением аппетитов международных инвесторов. Украина сейчас относится к странам с повышенными риском инвестиций. А то, что касается России и ее бизнесменов, которые вкладывают деньги в Украину, то их доля всегда традиционно высока. Большую часть денег россияне инвестируют в свои банки на территории Украины. И это происходит не из-за большой любви к стране, а потому что у россиян фактически есть лишь две альтернативы: либо "утопить" свои инвестиции в Украине, то есть зафиксировать колоссальные убытки, либо попытаться поддерживать эту инвестицию путем так называемой докапитализации своих банков. Я предполагаю, что в этом, как и в 2016-м году, значительная часть денег инвесторов из России зайдет именно в банковский сектор.