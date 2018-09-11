В Петербурге суд арестовал на 13 суток активистку с инвалидностью

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 13 суток участницу акции против повышения пенсионного возраста, имеющую третью группу инвалидности. Викторию Бойкову обвинили в участии в несанкционированном митинге, который "создал помехи функционированию объектов жизнеобеспечения". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В суде активистке не был предоставлен адвокат. Бойкова первый раз привлекается к ответственности и впервые участвовала в протестной акции. После ареста Бойкову несколько раз перевозили из спецприемника в больницу и обратно.

Власти Санкт-Петербурга отменили запланированную на 16 сентября акцию против пенсионной реформы, которая была ранее согласована. В администрации утверждают, что митинг невозможен из-за прорыва трубы в районе площади Ленина. Организаторы акции не намерены переносить мероприятие на другую площадку и готовы провести несанкционированный митинг.

9 сентября в России прошла акция против повышения пенсионного возраста, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране было задержано более 1000 человек. Сотрудники полиции применяли к митингующим грубую силу. Среди пострадавших оказались журналисты различных изданий.