Суд добавил Удальцову четыре дня ареста из-за госпитализации

Суд в Москве продлил на четыре дня срок ареста оппозиционера Сергея Удальцова из-за его госпитализации. Об этом сообщает "Интерфакс".

В суде посчитали, что время, потраченное на лечение, не подлежит включению в срок ареста.

Ранее супруга Удальцова Анастасия рассказала Радио Свобода, что условия, в которых ее муж находился в больнице, ничем не отличались от спецприемника. "Все дни, проведенные в палате, Сергей был под охраной, к нему никого не пускали, не разрешали передавать ему вещи, – пояснила Анастасия Удальцова. – Однако полиция посчитала, что такое заключение не является арестом".

14 августа 2018 года Мещанский суд Москвы арестовал Сергея Удальцова на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. В тот же день в знак протеста он объявил сухую голодовку. Из-за обезвоживания его трижды клали в больницу. Сейчас Удальцов начал пить воду, но голодовку прекращать не собирается.