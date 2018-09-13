Сотрудника "Мемориала" оштрафовали за пикет в поддержку Оюба Титиева

Суд в Москве оштрафовал на десять тысяч рублей сотрудника правозащитного центра "Мемориал" Олега Орлова за пикет в поддержку Оюба Титиева. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Орлова признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. 7 сентября он был задержан вместе с другим сотрудником "Мемориала" Светланой Ганнушкиной на Манежной площади.

Оюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник заявил, что пакет с запрещенным веществом под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский. Правозащитные организации считают дело сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала". 9 июля суд в Чечне продлил арест Титиева еще на полгода.