В Татарстане учителя в третий раз задерживают за акцию 9 сентября

В Набережных Челнах полиция повторно задержала учителя Раушана Валиуллина, который был одним из организаторов воскресной акции против повышения пенсионного возраста в России. Как написал Валиуллин в Фейсбуке, это уже третье его задержание за последние дни. Первый протокол аннулировали, а второй суд вернул следователям для устранения нарушений.

В Пензе накануне вечером в кафе задержали лидера движения "Поколение Нового Времени" Ивана Финогеева, который участвовал в акции 9 сентября. Правозащитный портал "ОВД-Инфо" пишет, что активисту вменяют повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия. До этого в полицию доставили организатора акции против пенсионной реформы в Пензе – сотрудника местного штаба Навального Антона Струнина.

В Екатеринбурге больную эпилепсией сторонницу Алексея Навального Ирину Норман, которой назначили 15 суток ареста, в ночь на пятницу доставили из спецприемника в больницу на скорой, передает Znak.com. Невролога на месте не оказалось, и активистку после осмотра терапевтом отвезли обратно. Ее освобождения требовали десятки жителей Екатеринбурга.

По данным "ОВД-Инфо", общее число задержанных на акции 9 сентября и после нее приближается к цифре в 1200 человек. Больше половины из них задержали в Петербурге. В ряде случаев полиция применяла силу к протестующим против повышения пенсионного возраста. Также пострадали журналисты и прохожие.