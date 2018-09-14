"Пишу доносы на всех подряд". Интервью со стукачом

Петру Сычеву, по его словам, немногим больше 35 лет. В 2005 году он эмигрировал из России в Эстонию, получил эстонское гражданство, а несколько лет назад перебрался в Швейцарию. Из этой страны Сычев (он не говорит, настоящее ли это имя) десятками шлет в российскую полицию доносы на пользователей "ВКонтакте", которые, как ему кажется, пишут "экстремистские" посты или комментарии. Несколько раз Сычев даже вымогал у своих "жертв" деньги, но, по его словам, сейчас перестал контактировать с ними и сразу отправляет обращение в полицию. Сычев создал канал в "Телеграме", где подробно рассказывает о своей "работе", с помощью которой он хочет "вышибить клин клином": автор доносов является резким противником политики российских властей, но решил избрать для своей борьбы тактику "чем хуже, тем лучше".

О новом виде вымогательства, благодатную почву для которого создала массовая охота российских правоохранительных органов за "экстремистами" в интернете, впервые стало известно в конце августа. Сычев открыто признается, что действительно получил от двух "пойманных" им пользователей "ВКонтакте" 300 долларов в биткойнах, но вскоре потерял к шантажу интерес. Свою борьбу он считает идеологической и направленной на то, чтобы "побудить граждан остановить произвол путинского режима". Недавно ради шутки Сычев отправил описание своего канала на организованный "Росмолодежью" конкурс "Премия МИРа", главный приз которого вручается за "наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности на благо общества", и получил номинацию. В случае победы он намерен перевести выигрыш на помощь российским политзаключенным, но это вряд ли спасет его от возмущения критиков, не считающих борьбу с системой с помощью "доносов" сколь-либо этичной.

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– Как вам пришла в голову идея писать доносы на пользователей "ВКонтакте"? Оскорбляет ли вас это слово – "донос"?

– Слово "донос" меня никак не оскорбляет, потому что я вообще не отношусь к тем гражданам, которых можно каким-то словом оскорбить. Идея пришла достаточно давно: с того момента, как на "Дваче" (популярная российская система форумов, главной особенностью которой является возможность полной анонимности пользователей. – Прим. РС) был отдельный тред, посвященный деанонимизации девушек, снимавшихся в порнографии. Это было пару лет назад, когда появилось приложение FindFace (сервис, позволяющий найти людей во "ВКонтакте" по фотографии, закрыт с 1 июля 2018 года. – Прим. РС). Таким образом, непосредственно с моим участием мы поймали несколько педофилов в Челябинской области. Я занимался тем, что списывался с госорганами, и понял, что можно эту систему использовать более эффективно, чем искать педофилов и помогать очистить от них общество.

Я понял, что лучше всего бороться с системой, вышибая клин клином

В связи с тем, что в последнее время российские органы власти стали, по сути, карательными, я понял, что лучше всего бороться с системой, вышибая клин клином. Я решил писать доносы на неограниченный круг лиц: я не определяю людей по каким-то своим политическим или социальным предпочтениям. Я пишу доносы на всех подряд, независимо от того, коммунист ли этот человек, социалист, навальнист, путинист, либертарианец, русофоб или женофоб. Для меня все эти люди абсолютно одинаковые. Главное, чтобы они жили в России. Потому что если они живут не в России, то российские карательные органы не смогут до них добраться. Никакого смысла в этом не будет.

– Как сочетается написание доносов на людей, в том числе оппозиционных активистов, и попытка победить систему, которая с этими же оппозиционными активистами борется?

– Все очень просто. Чем больше доносов, тем больше людей, которые будут отправляться в тюрьмы, тем больше будет пыток, тем больше будет фоновый шум. И может быть, какие-то граждане поймут, что наступило странное время, когда любой человек вне зависимости от того, кем он является, может оказаться в тюрьме. Может быть, это побудит граждан к тому, чтобы остановить произвол власти, произвол путинского режима и произвол всей этой системы и, наконец, сбросить эту чертову власть. Но если русским плевать на это, пусть садятся в тюрьмы.

​– Жалко ли вам своих "жертв"?

– Абсолютно нет. Если человек хочет, чтобы его пожалели, пусть приезжает в Европу, находит тут работу, получает гражданство. Таким образом он будет наблюдать за всем этим непотребством издалека. Но если человек живет в России, ничего не делает, ничего не предпринимает для того, чтобы побороть эту власть, то это его проблемы.

– Что бы вы предложили людям предпринимать, чтобы побороть эту власть?

– Уезжать.

– Вы ли стоите за вымогательством денег в обмен на обещание не отправлять скрины экстремистских постов в полицию, о чем рассказывала, например, пользовательница "ВКонтакте" Ирина Толмачева?

– Да, верно, это я. Но я понял, что это не очень эффективно. Хайп какой-то был, но лишь на 1–2 дня. Этим нужно заниматься постоянно, но из меня плохой человек, который может заниматься таким социальным нетворкингом и пытаться вытянуть из людей деньги за то, что они совершили или якобы совершили. Я человек немного другого склада, поэтому я понял, что это путь в никуда. Лучше писать доносы массово, завести свой аккаунт в "Телеграме" и выкладывать все доносы туда.

– Присылали ли вам деньги те, кого вы шантажировали?

– Да, двое – по 150 долларов в биткойнах.

– Вы говорите, что пишете доносы абсолютно на всех, на представителей любой идеологической позиции, но при этом, если судить по вашему каналу, вас все-таки привлекают в первую очередь посты националистов, антисемитов и подобной им публики.

– Дело в том, что я ищу по достаточно простым ключевым словам: "чурки", "резать", "убивать", "жиды", "евреи" и так далее. Поэтому в основном, попадались люди одних взглядов. Но на самом деле там не только националисты, не только антисемиты, достаточно, например, воинственных азербайджанцев, которые ненавидят армян.

– Сколько всего жалоб в полицию вы отправили? И какова их судьба? Дошло ли хотя бы в одном случае дело до какого-то реального наказания авторов этих постов?

Вчера со мной связывался оперативник из УМВД Тульской области

– На текущий момент отправлено 102 заявления – это непосредственно в МВД, 8 заявлений – в ФСБ. Из МВД по трем или четырем заявлениям произошел отказ, но это по моей вине, потому что я недостаточно тщательно собирал доказательную базу. Люди успели удалить всю эту информацию. К тому же я их уведомлял. Сейчас я людей не уведомляю. Я жду, что о возбуждении уголовного дела их уведомят непосредственно органы. Первого уголовного дела по моим доносам я пока только жду: буквально вчера со мной связывался оперативник из УМВД Тульской области, из Центра противодействия экстремизму. Он сказал, что 4 кейса, которые отправлены в его адрес, с жителями Тверской области находятся на экспертизе. Как только экспертиза будет закончена, будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела либо об отказе. Я в 30-дневный срок с момента, как сообщение было отправлено, жду, что мне придет какой-то ответ.

​– Как реагируют и реагировали авторы постов на ваши действия, когда вы их уведомляли, и сейчас, когда вы их уже не уведомляете, но их, возможно, уведомляет об этом полиция? Они удаляют свои странички, удаляют свои посты, угрожают вам?

– Большинство сразу переходят к оскорблениям, говорят, что с ними это произойти не может. "Произошла чудовищная ошибка, позвоните товарищу Путину". Они, по их словам, ни в чем не виноваты. Но при этом все посты удаляются моментально. Самое главное, что непосредственно для органов удаленные посты – это уже не материал для возбуждения уголовного дела. Я слышал, что какие-то старые записи восстанавливали, что полиция обращалась к компании Mail.ru, которая поднимала архивы. Но, как показывает моя практика, непосредственно удаленные посты не имеют никакого значения для товарища майора, и делу не дают ход.

– Угрожали ли вам не авторы постов, а просто люди, которые узнавали о вашей деятельности? Как реагируют на нее ваши друзья, знакомые?

– Буквально сегодня был случай, со мной связался друг одного пострадавшего. Он обещал меня найти и покарать. Но я не знаю, как он приедет в Европу и каким образом будет меня карать. Тут короткоствол разрешен, поэтому, если что, я буду защищаться. Как реагируют друзья? Нормально! У меня все друзья, в основном, придерживаются моей точки зрения. Они абсолютные русофобы. Они ненавидят эту власть. Они, по большому счету, ненавидят народ, который является абсолютным этатистом. Поэтому они меня поддерживают в моем начинании.

– Если российские власти отменят пресловутую 282-ю статью и другие статьи, которые вы используете, прекратите ли вы писать доносы?

– Ну, 282-ю статью не отменят, потому что вчера Совет Госдумы принял отрицательный отзыв на законопроект об изменении 282-й статьи. Поэтому я надеюсь, что ничего не отменят и все будет продолжаться в таком же духе. Может быть, темп и скорость увеличатся и будет все больше и больше новых жертв. Статьи, которые я применяю, это в основном 280-я ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". – Прим. РС) и 282-я ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". – Прим. РС). Была еще пара статей, например, 205.2, "Призывы к террористической деятельности". Я написал два доноса по этой статье в адрес Управления ФСБ по Алтайскому краю, но никакого ответа до сих пор не получил. Если ответа не будет, я буду обжаловать это в прокуратуре.

– После волны уголовных дел за репосты руководство "ВКонтакте" вернуло возможность закрывать профили от чужих глаз. Помешает ли это вам в вашей деятельности?

– Это абсолютно бесполезно. Я ищу все комментарии через поиск Google. И все эти комментарии оставлены на публичных страницах, на публичных площадках, в личных группах. Закрытие страниц никоим образом не повлияет на возбуждение уголовного дела. Если человек есть, его обязательно найдут.

– Зачем вы отправили свою заявку на конкурс прокремлевской "Премии МИРа"?

– Я не надеюсь победить, но если я выиграю, то все деньги, которые получу, обязательно переведу на благотворительность и на помощь политзаключенным в России.

– Не боитесь ли вы, что однажды донесут на вас самих?

– Я буду только рад, но боюсь, что органы правопорядка Евросоюза не допустят выдачи своего гражданина в снежную Нигерию. Я к этому абсолютно равнодушен.

Радио Свобода связалось с несколькими пользователями "ВКонтакте", на которых Петр Сычев написал доносы в полицию. Одна из них, девушка, призывавшая в комментарии "резать хачей", сказала, что по этому поводу с ней никто не связывался – ни полиция, ни автор канала "Произошла чудовищная ошибка": "Никаких известий от органов мне не поступало. Судя по всему, человек пытается заработать деньги, так как больше не умеет их никак зарабатывать. Комментарий мой почти годичной давности, и за это время меня никто не потревожил".

Другой пользователь социальной сети, разместивший у себя фотографию улыбающегося Адольфа Гитлера с подписью "Ооо, это так мило", также рассказал, что Сычев не выходил с ним на связь. О том, что на него написан донос в полицию, он узнал от Радио Свобода. "Теперь я сделаю все возможное, чтобы моя страница больше не вызывала неудовольствия властей и впредь буду осмотрителен в своих высказываниях", – написал он.

В четверг, 13 сентября, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на проект закона, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Законопроект о смягчении наказания по статье "Возбуждение ненависти и вражды" был внесен в Госдуму в конце июня. Его авторы предлагали оставить уголовное наказание только за действия с применением насилия или угрозой насилия, использованием служебного положения или организованной группой. Как заявил глава комитета Василий Пискарев, "идея юридически прописана неправильно". Пискарев сослался на отрицательный отзыв правительства о законопроекте и такую же позицию Верховного суда.

Сейчас в России по этой статье заводится по несколько уголовных дел в день – в основном за посты, репосты и лайки в социальных сетях. Одной из "горячих точек" на "экстремистской карте России" стал Барнаул: здесь по делам о репостах судят сразу нескольких местных жителей, доносы на которых писали студентки факультета уголовного права алтайского филиала РАНХиГС. В пятницу одного из обвиняемых по барнаульским "делам об экстремизме", Антона Ангела, задержали и принудительно доставили в психиатрическую лечебницу – как ранее его "коллегу" Андрея Шашерина, обвиненного в экстремизме из-за публикации мемов в социальной сети "ВКонтакте".