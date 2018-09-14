Суд в Пензе продлил арест обвиняемым по делу "Сети"

Суд в Пензе продлил до 18 октября арест семерых обвиняемых по делу сообщества "Сеть". Об этом сообщает издание "7х7".

Обвиняемые рассказали своим родственникам, что 17 сентября будет завершено расследование уголовного дела и материалы передадут в суд.

10 сентября Дмитрию Пчелинцеву, Илье Шакурскому и Арману Сагынбаеву предъявили окончательное обвинение. Им вменяют в вину создание террористического сообщества.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых антифа-активистов, в начале 2018 года в Петербурге были отправлены под стражу еще двое. По версии следствия, антифашисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Илья Шакурский и еще несколько обвиняемых по делу "Сети" сообщили о пытках. Российские правоохранительные органы эту информацию отрицают.