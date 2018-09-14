Добрый день!

Уходящая неделя прошла под знаков двух метафизических вопросов: зачем начальник Росгвардии Золотов видеообратился с угрозами к сидящему без интернета Навальному и зачем Россия предъявила телекамерам Петрова и Боширова под видом увлеченных английской готикой фитнес-инструкторов. Достоверно ответить на эти вопросы человечество сможет лишь по мере прогресса, то есть рассекречивания архивов спецслужб, пока же приходится довольствоваться новостями:

Расследование Bellingcat и The Insider подтвердило причастность Петрова и Боширова к российским спецслужбам.

В Нидерландах задержали российских агентов, следивших за лабораторией в городе Шпиц в Швейцарии. Посольство РФ в Швейцарии все отрицает.

В храмах РПЦ больше не будут молиться за патриарха Константинопольского Варфоломея.

Петр Порошенко попрощался с Россией словами “До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес”. Ранее для этих целей он цитировал Лермонтова.

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт согласился признать вину по двум пунктам, связанным с его деятельностью в Украине.

Петров Александр Евгеньевич: сведений не давать

Александр Петров и Руслан Боширов, которых власти Великобритании обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, действительно являются сотрудниками российских спецслужб, — утверждает совместное расследование The Bellingcat и The Insider.

Авторы расследования получили доступ к базе данных ФМС и обнаружили, что карточка с биографией Александра Петрова пуста, на ней стоит штамп “Сведений не давать. Совершенно секретно”. На штампе указан номер телефона, относящийся к АТС в Хорошевском районе Москвы, где находится штаб-квартира ГРУ. Здесь интервью главреда The Insider Романа Доброхотова.

В ответ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила в фейсбуке о близости расследовательской группы Bellingcat к спецслужбам (к чьим, не пояснила). Маргарита Симоньян, интервьюировавшая в четверг Петрова и Боширова, сказала, что сама им не верит. И селфи на фоне “Солберецкого собора” они ей тоже не прислали.

На вопрос, зачем было показывать интервью, которое западная пресса охарактеризовала как “25 минут бреда” и “откровенный балаган”, а российские соцсети высмеивают уже третий день, пока высказаны два ответа:

“Думаю, советники подсказали Путину, что было бы неплохо, если бы он высказался. Наверное, президенту при этом сказали, что уже готова неопровержимая легенда. Точно так же, как, наверное, когда принималось решение по Скрипалям, говорилось, что там комар носа не подточит. Однако выяснилось, что версия, которую мы увидели в телеинтервью, не только никого не убеждает, но вызывает откровенный смех и еще большее недоверие. Это все, с моей точки зрения, показывает тотальную деградацию государственного механизма Российской Федерации во всех сегментах и на всех уровнях”, — говорит политолог Валерий Соловей Радио Свобода. Это интервью делалось для единственного зрителя, Путина. И оно ему понравилось, объясняет The Bell не названный по имени бывший высокопоставленный чиновник. Правдоподобность изложенной версии никого не волнует – главное, что она официальная: рассказы о заблудившихся солдатах-отпускниках на востоке Украины тоже никого не убедили, но это теперь это официально истина. Ну, в кавычках, наверное.

Еще одна пара, но не Петров с Бошировым

Швейцарская разведка совместно с военной разведкой Нидерландов добились высылки из Гааги двух россиян, профессионально интересовавшихся сотрудничающей с ОЗХО швейцарской лабораторией в городе Шпиц, где ведутся разработки в области биологического и химического оружия. Особо их занимали расследования лаборатории о применении химоружия в Сирии и работы, связанные с отравлением Скрипалей в Великобритании. При россиянах была найдена спецаппаратура, позволяющая взломать компьютерную сеть лаборатории, добавляет британская The Times. Российское посольство в Швейцарии и Служба внешней разведки ничего об этом не знают.

Зачем Золотову “хорошая сочная отбивная” из Навального?

В Росгвардии в пятницу сказали, что глава службы Виктор Золотов записал видеообращение к отбывающему 30 суток политику Алексею Навальному “исключительно по собственной инициативе”. “В целом информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности", – говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Партия “Яблоко” теперь требует от Путина уволить Золотова, потому что это угроза убийством по мотивам политической ненависти. (Хотя есть и признаки оттепели вокруг Навального: главу его штаба в Волгограде Алексея Волкова будут судить по статье “реабилитация нацизма”, а не по более тяжкой статье “надругательство над телами умерших и местами их захоронения”. Больше года назад, в эпоху регулярного обливания Навального зеленкой, Волков повесил в ВК фотографию Родины-матери, облитой зеленкой посредством фотошопа.)

Видеопорыву Виктора Золотова пока предложено два объяснения:

Стратегия Навального по воссозданию поля публичной политики работает (Михаил Немцев). Путинское окружение фрагментируется, там теряется единое понимание приоритетов и угроз (Татьяна Становая).

Оба слишком оптимистичные. Впору почитать вот этот (неполный) список разных политических оскорблений и на том успокоиться.

До свиданья, наш ласковый Миша!

Апелляционный суд Англии направил на пересмотр дело о задолженности Украины перед Россией в размере трех миллиардов долларов. Судья удовлетворил жалобу Киева, в которой говорилось, что суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны. Теперь дело о “миллиардах Януковича” вернется в Высокий суд Лондона.

Выступая на ежегодной международной конференции политиков и предпринимателей “Ялтинская европейская стратегия” (которая с 2014 года проводится не в Ялте, а в Киеве), президент Украины Петр Порошенко сказал, что никакое давление со стороны Москвы не заставит Украину согласиться на “федерализацию” или предоставление политической автономии отдельным регионам. Подчеркнув устремленность Украины на запад и в НАТО, Порошенко мягко попрощался с Россией: “До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес”. Евросоюз подписал с Украиной кредитное соглашение еще на миллиард евро.

Россия пока отвечает только косвенно, через Стамбул: Синод Русской православной церкви решил, что в храмах Московского патриархата теперь не будут молиться за Константинопольского патриарха Варфоломея – поплатился за свое намерение предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

Министра инфраструктуры Украины, обвиненного в незаконном обогащении, суд арестовывать не стал: его взял на поруки министр спорта. В США, напротив, бывший глава предвыборного штаба Пол Манафорт признал свою вину в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, связанном с его работой на экс-президента Украины Виктора Януковича.

Сернистый ангидрид

Российские власти ввели в Армянске, находящемся на севере аннексированного Крыма, режим чрезвычайной ситуации – в экологическом плане там стало еще хуже, чем было раньше. Из города вывезены более четырех тысяч детей, в школах объявлены двухнедельные внеплановые каникулы.

Много ссылок

Имперское. Как Грузия стала частью России (в 1801 году, не переживайте); или почему Россия вечно ругает Америку, но сама хочет ею стать – отрывок из книги Ивана Куриллы “Заклятые друзья. История мнений, фантазий, контактов, взаимо(не)понимания России и США”.

История искусств и документов. Философ Олег Аронсон объясняет, как связаны кино, время и деньги; историк Дмитрий Хмельницкий к 75-летию советской паспортизации рассказывает, как строился контроль над населением СССР в ходе сталинской индустриализации.

Писатели. Воспоминания о Бродском, которые, кажется, мало кто читал. Или короткий текст Константина Львова о самом известном в России немецком писателе, Ремарке (к 120-летию).

Злободневное. Интервью бывшего корреспондента “Новой газеты” Али Феруза, которого спасли от высылки в Узбекистан, но которому и в Германии приходится несладко. И отрывок из книжки Олега Навального о тюрьме, которую он дописал, выйдя на волю.

А если хотите почитать о сексуальных привычках динозавров, то вам сюда.

Искренне Ваши,

Семь Сорок