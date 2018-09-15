Во Владивостоке задержаны 7 оппонентов пенсионной реформы

Во Владивостоке полиция задержала 7 человек, планировавших участвовать сегодня в акции против пенсионной реформы. Мероприятие не было согласовано с властями. Как только люди начали собираться на месте её проведения, их окружили сотрудники МВД. Корреспондент "Сибирь.Реалии" сообщает, что демонстрантов силой посадили в машины, несмотря на то, что они уже начали сворачивать плакаты по требованию полиции. Еще у двух человек были без понятых досмотрены рюкзаки. Одному из молодых людей во время задержания сломали очки.



Позже в отделении полиции на активистов составили протоколы. Двое задержанных, Мария Зинченко и Татьяна Хардина, оставлены в здании на ночь до избрания меры пресечения, остальных отпустили до суда. Рассмотрение дел назначено на 16 сентября. Фотографу Андрею Гусеву, который снимал акцию и держал в руке, как он утверждает, безалкогольный напиток, вменяют распитие алкогольных напитков в общественном месте.



Акция протеста во Владивостоке против пенсионной реформы #странаПротив была объявлена "Открытой Россией". Сторонники движения планировали выступить против похищения гражданских активистов. 9 сентября – в день аналогичной акции, объявленной Алексеем Навальным, полиция задержала координатора общественной организации Андрея Яроцкого и его подругу Марию Зинченко. Как утверждает участница событий, при выходе из дома сотрудники правоохранительных органов силой посадили её в машину и увезли в сторону Находки. Яроцкий получил 15 суток ареста.

9 сентября, в единый день голосования сторонники Алексея Навального провели всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Задержания и аресты накануне всероссийской акции протеста проходили в разных регионах России. Во время акции в Сибири и на Дальнем Востоке, по данным штаба Навального, были задержаны около 100 человек.



В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России, а социологические службы зафиксировали снижение рейтинга Владимира Путина. Глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода для многодетных матерей и ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.