СМИ: в Ленобласти убит свидетель по делу полковника Максименко

В Ленинградской области убили бизнесмена Бадри Шенгелия – свидетеля по делу бывшего главы управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко. Об этом пишет издание 47 news. В полиции имени погибшего не называют и лишь сообщают, что обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением.
Источник "Интерфакса" заявил, что следователи проверят связь убийства Шенгелии с его ролью в деле о взятках против Максименко.
В апреле Михаила Максименко признали виновным в получении взятки в 500 тысяч долларов за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец – сообщника криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Максименко приговорили к 13 годам лишения свободы. Свою вину он не признал.
Шенгелия был одним из свидетелей по делу о взятке и рассказывал, что его с Максименко связывали финансовые отношения.
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