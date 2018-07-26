Полковника СК Ламонова приговорили к пяти годам колонии

Мосгорсуд в четверг приговорил к пяти годам колонии строгого режима заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета России Александра Ламонова. Его признали виновным в получении взятки от "вора в законе" Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

Ранее Ламонов признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Его дело рассматривалось в особом порядке, а процесс проходил в закрытом режиме. Обвинение просило назначить ему шесть лет колонии строгого режима.

Высокопоставленные сотрудники Следственного комитета России Михаил Максименко, Денис Никандров и Александр Ламонов были задержаны в июле 2016 года по обвинению в получении взятки в 500 тысяч долларов от криминального авторитета Шакро Молодого. В обмен работники ведомства должны были поспособствовать освобождению из СИЗО его сообщника Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.

20 апреля Максименко был приговорен Московским городским судом к 13 годам колонии строгого режима.

Сам Шакро Молодой в марте был осужден на 9 лет и 10 месяцев колонии. Кочуйков получил на один год меньше. По делу о взятке, предположительно полученной от него и Калашова за смягчение приговора, задержан бывший глава столичного главка следственного комитета Александр Дрыманов.