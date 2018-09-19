"Русский сирийцу – брат и мишень". В Сети – о сбитом Ил-20

Обсуждение гибели Ил-20 логичным образом наложилось на дискуссию по следам недавней пресс-конференции Минобороны. С подтверждением новости о сбитом военном самолете выступил тот же официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, который за день до того заявил, что "Боинг" MH-17 в Донбассе сбили российской ракетой Вооруженные силы Украины.

Аркадий Бабченко

Россияне. Скажите мне. А вот зачем вы на весь мир проорали, что "Боинг" сбили украинцы украинской ракетой и тут же в Сирии ровно по той же схеме посредством своих необученых бандерлогов, которым вы дали в руки опасные игрушки, российской ракетой сбиваете российский самолет?

Ну вот <зачем>?

Евгений Левкович

А Бог-то шутник.

Помните, как мы бились с американской военщиной? Ирак, Сербия, Афганистан? Какого чёрта дядя Сэм лезет в чужие страны? Гамбургеры топтали, по посольству из «Мухи» стреляли, Удальцов лично до шестого этажа говно добрасывал.

А помните, когда «Боинг» сбили –​ мы бандеровцам сказали, что это, мол, они сами виноваты: не перекрыли воздушное пространство, под которым идёт «гражданская война»?

Ну, и вот. Теперь в далёкой Сирии на «гражданской войне» российский самолёт сбивают из российского ПВО «хозяева своей земли», которых не предупредили, что мы тут щас на посадку заходим.

Не Бог, а Задорнов какой-то.

«Ну, тупыыыыые», - как бы говорит он нам, глядя из своего небесного овального кабинета, посмеиваясь в седую от ужаса бороду.

Федор Крашенинников

Про меткость и компетентность сирийских военных анекдоты ходили еще в брежневские времена.

Хафез Асад - Брежневу:

–​ Нам нужны ракеты, чтоб сбивать самолеты Израиля!

–​ Мы же поставили вам новейшие ракеты «земля - воздух»!

–​ Но нам-то нужны ракеты «земля - самолет»!

То, что Минобороны обвинило в случившемся израильских летчиков, которые якобы "подставили" россиян под огонь сирийских ПВО, стало поводом не только для шуток, но и для опасений: не сваливается ли государство в юдофобию?

Николай Руденский

Если сбил Башар Асад,

То Израиль виноват.

Владимир Варфоломеев

– Что у вас болит? – спрашивает доктор.

– Голова, – отвечает больной.

– А почему повязка на ноге?

– Сползла…

Вспомнил этот рассказ Григория Горина, слушая сегодня заявления официальных лиц о том, что за сбитый сирийцами самолёт должны ответить почему-то израильтяне.

Игорь Эйдман

У россиян и самолет из ваты.

Кто виноват? Евреи виноваты.

Александр Коляндр

Погромы за самолёт будут?

Дмитрий Колезев

Надеюсь, обойдемся без антисемитизма на государственном и бытовом уровне. Просто в России (и не только в России) есть такая печальная традиция, что когда становится плохо, то во всем начинают быть виноваты евреи.



И вот сейчас сирийцы сбили наш самолет нашими же средствами ПВО, а виноваты — конечно, евреи.



Но как-то до последнего момента Путин хорошо к израильтянам относился. Может все-таки не опустимся до юдофобии.

В антиизраильской риторике вовсю упражнялись государственные телеканалы.

Анна Качкаева

"Израильская военщина" преднамеренно подставила российский самолет под сирийские ПВО. Все федералы включились в обсуждение/осуждение Израиля. Сирийские ПВО - ни при чем. Трагедия (15 военных погибли) - как наглядно закручиваемая на наших глазах "спираль молчания"(

Елена Рыковцева

Мерзкая Скабеева:

- Израильтяне попросту прикрылись российским самолетом!!

Пир формулировок.

Методичка

В эфирах "Россия-24" и "Россия-1" началось:

• "Мы не молдоване какие-нибудь"

• "Какое-то маленькое государство" [Израиль]

• "Эту подлость еврейское государство делает не первый раз"

• "Это мне напоминает 22 июня 1941 года"

• "Если бы не подвиг тогда [1941-1945] нашего народа, никакого Израиля не было бы".

Павел Пряников

Начал смотреть "Вести" на России-1. Сразу клеймят израильскую военщину. Показывают Шойгу, который по бумажке по слогам бормочет, что не оставит без ответа агрессию Израиля.

Успели сделать инфографику, как израильтяне прятались за ИЛ-20.

Общий рефрен: "Ответ России по Израилю будет жесток!"

PS Плохой знак, особенно на фоне нейтрального и даже доброжелательного ответа Путина по этой трагедии в Сирии. Что знаково - ответ Путина по ситуации ДАЖЕ НЕ ПОКАЗАЛИ по Гос-ТВ. Плохой знак тем, что и Гос-ТВ уже живёт по собственным правилам, без оглядки на президента.

Иван Давыдов

Спутник телезрителя, выпуск зенитно-ракетный.

Что тут скажешь? Тут лучше молчать. Опять наши люди погибли на войне, которую Путин раз этак пять, согласно официальным реляциям, выиграл. В последний раз - вчера, по данным Маргариты Симоньян. Хотя, конечно, почему в последний.

Но. Я, разумеется, слежу за комментариями наших высоких чинов на "России 24". Повторяют одно и то же - израильтяне коварно прикрылись российским самолетом.

А расчет, значит, был на то, что израильтяне жертвенно прикроют российский самолет от братской ракеты асадовцев?

С такими стратегами, кажется, лучше все-таки не воевать.

Павел Пряников

Смотрю "60 минут" на "России-1". И там бал юдофобии. Даже играющий роль либерала Никита Исаев орёт, что Нетаньяху лично и Израиль - враг России. Что нужно немедленно разорвать дипломатические отношения с Израилем, любые контакты с этой страной. И как можно больнее ударить по Израилю.

Ну и общий рефрен "Израиль убил наших ребят".

Какая-то печаль у меня. Пусть и в виде косплея, но это 1952 год :-(

PS И это ещё накануне святого для иудеев праздника - Судного дня, Йом киппура

Александр Рыклин

Живо представляю себе это совещание...

"Так, товарищи, нам надо быстро решить, кто сбил самолет... Вариантов, как вы понимаете, три - американцы, украинцы и евреи... Коллеги из ГРУ вариант с американцами сразу рекомендуют отмести, как стремный... Думаю, надо прислушаться... Остаются украинцы и евреи... Обсуждать тут особо нечего, предлагаю сразу голосовать... Я лично всегда за евреев... Да и людям это как-то ближе и понятней"...

Божена Рынска

Горит сарай, гори и хата! Все равно нас все живущее клянёт, так пусть и Израиль до кучи тоже.

​Кирилл Лятс

Ну да, давайте теперь поссоримся с последней цивилизованной страной, которая еще не ввела против нас никакие санкции

Кирилл Шулика

Теперь еще с Израилем начнется... Со всем миром переругаться и считать себя самыми умными.

У меня в доме жил в свое время ненормальный. Он считал, что это мы все того, а он умный. Вот что-то вспомнилось.

Иван Яковина

Что-то совсем не везёт Путину в последнее время. Катастрофически. Если сейчас ещё разосрется с Израилем, останется совсем один против всех.

К этому сейчас идёт.

В Госдуме призвали к разрыву дипотношений с Израилем (депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов) и даже к тому, чтобы нанести удар по Израилю (первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин). Многие начали всерьез опасаться, что дело идет к войне.

Евгений Шестаков

Таки почему нет. У российского бюджета накопилась определенная усталость от войны в Сирии, и списать оптом Хмеймим, Тартус и коптящий рядом без пользы флот - это ж дар Б-жий. Российское общество съест любые потери, это тоже дар Божий, которым Он велел пользоваться сколь хошь.

Кто-то может сказать, что проще купить метровый развлекательный <член> и сделать им литровую клизму галоперидола отдельно взятому депутату. Но кто скажет и как сделать? Ведь сломают и расплескают.

Константин Калачев

Минобороны России пообещало Израилю ответить на сбитый Ил-20. Самолет сбили сирийцы, а может даже наши военспецы. Приняли за израильский. Я никогда не понимал нашей политики в отношении Израиля, где живет очень много наших бывших и нынешних сограждан. Я никогда не понимал сочувствия "Хамас" и прочим. Кстати, именно из-за приезда делегации "Хамас" в РФ, нам по приказу из тогдашней АП предложили закрыть волгоградскую муниципальную газету за вполне безобидный шарж. Удар мне пришлось брать на себя, никогда эту историю не забуду. Не забуду и агрессивных арабов в Иерусалиме, которые хотели отнять мой фотоаппарат. Но это мелочи. В борьбе части арабов и Израиля я на стороне Израиля. Маленькой, но очень красивой страны, право которой на существование признают не все. Не надо нагнетать. Можно дружить с Северной Кореей и Венесуэлой, можно сочувствовать всем изгоям и диктаторам, но не надо портить отношения со страной, которая точно не хочет портить их с нами.

Аркадий Бабченко

Вот, казалось бы, знаешь уже про них все. Уже все понимаешь. Да, в конце концов, любое террористическое образование в итоге доходит до мысли, что во всем виноваты евреи и надо запустить кассамы по Израилю. Но все равно думаешь, что до этой стадии еще лет десять и время есть. Ан нет. Жизнь опять опередила мечту. Получи, оптимист сопливый. Не ждали, сука? Честно говоря, да. Все ж таки еще не ждали. По крайней мере, не так скоро. Признаю свое поражение.

Илья Вайцман

Вообще говоря, именно так и начинаются большие войны. Все пуговицы ко всем мундирам пришиты, ситуёвина в стране такая, что только война может всё это покрыть... В общем, остается только поджечь фитиль - и чёрт его знает, когда и какой идиот или подлец со спичками все-таки дорвутся "с огоньком".

И я пока еще не уверен, что на этот раз обошлось - слишком много у нас нежити, с трясущимися от вожделения потными руками.

Иван Курилла

Ну вот, народ вчера еще, обсуждая неудачную для Кремля неделю, переживал, что единственным выходом они могут посчитать какую-нибудь войну.

Вот вам и предлог забыть про Золотова, Петрова и Боширова, выборы в Приморье и пенсионную реформу.

Евгений Минченко

Только с Израилем поссориться не хватало.

Хорошо бы нашим СМИ выбрать тон поспокойнее.

И политикам-аникамвоинам мозги включить.

Отдельные комментаторы сочли своим долгом напомнить, что в войну Россию втянул не Израиль, да и ракетные установки Сирии тоже поставил вовсе не он.

Сергей Доренко

Сунь-цзы сказал: Путь войны - обман. А мы говорим: почему израильские лётчики заходили на цель под прикрытием нашего ИЛ-20? Потому, что путь войны - обман.

Единственная задача израильского лётчика - выполнить боевую задачу и поужинать сегодня вечером с женой. В задачи израильского лётчика не входит обеспечение безопасности российских военных экипажей. А кто же занимается обеспечением безопасности российских экипажей? Российское военное командование.

Дорогое военное командование, я когда был маленьким, служил у вас в армии - сидел под Москвой в наушниках и слушал переговоры американских лётчиков в Германии. Я был недалеко от Подольска, а они в Западной Германии. Слышал отчётливо каждое слово. Значит и вы слушали каждое слово каждого израильского лётчика от момента запуска двигателя самолёта. Уже когда он запросил пуск двигателя, вы его слушали. Вы его вели ежесекундно, этого израильского лётчика. Это же так? Или вы станете врать, что у вас там художественная самодеятельность, а не армия.

Тогда вопрос: зачем вы сделали так, что наш ИЛ-20 оказался посередь чужого боя?

С кого сдерут погоны за жизнь 15 русских офицеров?

Русских офицеров убили не арабы, нет.

Русских офицеров убил конкретный начальник своим невежеством и плохой организацией службы

Аббас Галлямов

Прикрывая своё мягкое место, российские генералы пытаются организовать конфликт России с Израилем.

Александр Осовцов

Царь-колокол не звонит поломатый,

Царь-пушка не стреляет, мать ети,

И ясно, что евреи виноваты, -

Осталось только летопись найти. (с)

Россия поставила армии сирийского диктатора Асада ракетные установки С-200. Сирийские снайперы сбили ракетой из этого С-200 российский самолёт Ил-20 с 15-ю российскими военными на борту. Как вы думаете, кто виноват? Правильно, евреи - министерство обороны РФ и лично министр генерал армии Шойгу утверждают, что под дружественный огонь самолёт "подставили" израильские F-16, которые как раз тоже там были, и грозят Израилю ответными мерами.

Хочу спросить. А малайзийский Боинг МН17 под российский Бук тоже мы подставили? А солсберецких джеймсов бондов под камеры видеонаблюдения тоже моссадовцы подставили? И, конечно, голоса на выборах в Приморье считали исключительно израильтяне, с целью подставить Путина, Памфилову и вообще всех? Про пенсии и воду в кране я даже и не спрашиваю.

Дмитрий Гудков

Российский самолёт сирийцы сбили по вине израильских пилотов: те им "прикрывались".

Дырка в МКС оказалась по вине американских астронавтов: те ее просверлили.

"Петров" и "Боширов" попались по вине англичан: те везде камер понавешали.

РПЦ потеряла Украину по вине Константинополя: он мстил за третий Рим.

Нарышкин перевозил семью в Венгрию по вине россиян: те не смогли обеспечить уважаемым людям комфортную жизнь на Родине.

Путин прячет деньги в Ролдугина по вине журналистов: они любят считать чужие доллары.

Немцова убили по его собственной вине: зачем он протестовал.

Все в России происходит по вине кого угодно, кроме власти. И только подлодка утонула сама по себе.

Но мне кажется, что после путинского выступления о пенсиях даже самые преданные телезрители начали о чем-то догадываться. А власть перестала. Выборов ведь нет, социология стала инстуюпумпнтом пропаганды.

Перекладывание ответственности с себя, на других - Грузию, Украину, США - перестает работать. Крошка Цахес лысеет, волшебные волоски выпадают, и люди вдруг видят вместо великого вождя того, кто он и есть на самом деле. А привычка искать виноватого никуда не делась, не зря ее так долго воспитывали. Кто же окажется виноватым теперь, неужели сам товарищ Циннобер со своими 86% рейтинга?

Грабли, грабельки: я ж говорю. Лежат на самом неожиданном месте, прямо посреди дороги. Но не говорите об этом Владимиру Владимировичу, не расстраивайте дедушку. Он их уже скоро сам найдет своим лбом.

Другие, несмотря ни на что, были уверены, что войны ждать не стоит.

Георгий Бовт

Что касается нынешнего инцидента, то почему-то есть ощущение, что он не приведет к разрыву российско-израильских отношений. Обе стороны постараются побыстрее урегулировать возникшие проблемы.

Еще один враг на Ближнем Востоке России не нужен. Их и так хватает.

Сергей Шелин

Что-то мне подсказывает, что российский самолет, сбитый российской ракетой, запущенной алавитским, иранским, а может и российским расчетом, Израилю простят. А еще говорят: антисемитизм, антисемитизм.

Александр Баунов

В дискуссиях часто забывают, что есть такая вещь, как фундаментальные общие (или различные) интересы. Словно бы решения принимаются только из соображений престижа, оскорбленной чести, обиды, чтения газет и зеркальных мер. Это все важно, но точно так же, как фундаментальные противоречия не дают подружиться России и Америке даже если для вражды нет особого повода, наличие фундаментальных общих интересов не дало поссориться с Турцией, когда такой повод был, и не даст с Израилем.

Николай Руденский

Думаю, что Израилю опасаться нечего. Пример Турции показывает, что гибель российского самолета - залог хороших отношений с Москвой.​

Константин Мильчин

Тем, кто обрадовался насчёт грядущей Российско-израильской войны хочется напомнить, что «адекватный ответ» в переводе с русского на русский значит «ничего не будет».

В итоге Путин провел телефонные переговоры с Нетаньяху, в которых призвал Израиль "не допускать впредь таких ситуаций" (хотя израильская сторона полностью отвергает ответственность за сбитый самолет). В целом же, по словам Путина, случившееся стало итогом "цепи трагических обстоятельств". Скептики празднуют победу.

Данила Гальперович

"Мои орлы в Минобороны, конечно, те еще петухи, но я же вам этого вслух не скажу, правда? С Израилем лады, для проформы поворчим, Башар - должен будешь, вдовам - отсыпьте рублей, продолжаем играть дальше". Примерно так.

Екатерина Шульман

Когда я с утра, как Пьер по Английскому клубу, хожу по разным фб-дискуссиям и нервическим тг-чатам, обсуждающим, будет ли война с Израилем и скоро ли погромы, повторяя, нет, не будет, ничего этого не будет, вообще ничем не кончится, еще меньше, чем турецкий случай, мне на это с обидою отвечают, что у вас вечно чего не спросишь, ничего не будет. Так всё же ровно так и сбывается, как я говорю! Нет, хотят люди апокалипсиса, и за неимением оного изготавливают из подручных материалов. Даже мне с моей невеликой внешнеполитической компетентностью видно, что про-израильская политика - одна из немногих констант как для российской, так и американской администраций, хотя в нашем случае константность эта несколько размывается традиционной дружбой с разными хамасами по заветам покойного Примакова. Но сути дела это не меняет. Вообще, граждане, если вы не связаны непосредственно с Министерством обороны, не отвлекались бы вы на эту сирийскую историю. Ничего там важного для остального мира не случится. О доме надо думать, как в известном анекдоте. Там куда больше интересного.

Альфред Кох

Кстати. По наличию/отсутствию «ответки на обидку» легко понять место, которое определил российской армии Путин: очевидно сильнее Грузии и Украины, но слабее Турции. И вот теперь понятно, что и Израиля.

А вы говорите - неадекватный. Очень даже адекватный. Я бы даже сказал - осторожный!

Глеб Павловский

сегодня мы решили не сердиться. Ближний Восток - не Дальний, не Приморье какое-то там

Константин Эггерт

Путин только что публично признал то, что любой нормальный ближневосточник, кроме прикормленных «экспертов» с госТВ и купленной иранской клиентеллы (что часто одно и то же), знает и так: на Ближнем Востоке есть только одна по-настоящему влиятельная страна - это Израиль. Сорри, две - ещё США (хоть они и далеко). Жду вечерних шоу с участием тех же персонажей, которые утром требовали от Кремля «сделать с Нетаньяху то же, что сделали с Эрдоганом в 2015-м».

С Асадом Путин гибель самолета не обсуждал – пресс-секретарь президента заявил, что сирийский лидер ему так и не позвонил.

Русское будущее

А чего звонить. Эти русские и так простят.

Или нет.

В любом случае, интересное однако у Сирии отношение к главному союзнику.

Иван Преображенский

Спина цела - никаких ножей - погибли только люди :(

Леонид Швец

Сирийский расчет зенитно-ракетного комплекса С-200, поразивший российский самолет Ил-20 точным дружественным огнем, удостоен орденов "Дружбы народов". Русский сирийцу навеки друг, брат и мишень!

Сергей Кальварский

Из-за этого упыря Асада уже погибло очень много людей и , к сожалению, будут гибнуть и дальше. Его режим и к большой войне может привести, но это же все мелочи, по сравнению с удержанием личной власти.

Леонид Швец

Ил-20 выпал в асадок.

Накануне прошли переговоры Путина и Эрдогана, во время которых было достигнуто соглашение о прекращении наступления на Идлиб. Пропагандисты, вероятно, готовились объявить о новом, на этот раз окончательном триумфе России в Сирии – по крайней мере, такой вывод можно сделать из твита главного редактора RT.

Соглашение можно, впрочем, трактовать и иначе.

Эль Мюрид

Вчерашнее соглашение по Идлибу - полное и совершенно катастрофическое поражение Путина в этой войне. Он фактически подписал невозможность достижения заявленных публично целей - целостности Сирии и ликвидации неких мифических "международных террористов на дальних подступах". Реальные цели, из-за которых Путин пошел на дичайшую авантюру, тем более недостижимы - для принуждения Турции к выполнению договоренностей по Турецкому потоку от января 2015 года Путину требуется взять под контроль северную границу Сирии, чтобы создать угрозу Турции. Соглашение по Идлибу полностью ликвидирует вероятность такого решения.

Инцидент послужил поводом для размышлений о смысле российского военного присутствия в Сирии, а заодно и о состоянии российской армии.

Михаил Крутихин

Единственная "двухходовка", схему которой в совершенстве освоили нынешние российские власти, проста и примитивна: влезть в какое-нибудь говно, а потом распилить бюджет, выделяемый на устранение последствий.

К Сирии это тоже относится.

Борис Межуев

Что я думаю про ситуацию в Сирии, учитывая, что я не военный эксперт и многого не понимаю. Она имела некоторый смысл, пока у власти в США был Барак Обама, который хотя и послал ЦРУ вооружать сирийскую оппозицию, с другой стороны послал дипломатов в Оман договариваться с Ираном. В этой ситуации мы как бы вторгались в семейный конфликт США с Израилем, выступая таким невольным посредником. Но как только в Белый Дом пришел даже не Трамп, а Болтон - прямой ставленник Нетаньяху - наше пребывание в Сирии имеет один смысл - дождаться смены американской администрации, терпеливо снося все провокации, которых с этого момента будет все больше и больше. Поскольку задача Болтона очевидна - расчистить поле для удара против Ирана. Пока на поле вторая ядерная держава мира начинать войну против ее союзника несколько неудобно. Нужно ее брать измором и провокациями. Лично я бы в этой ситуации выбрал бы старый добрый изоляционизм, пусть Армаггеддон пройдет без нашего участия. Но пусть он все-таки произойдет, если Запад так к нему стремится. А там увидим, чья эсхатология вернее.

Георгий Бовт

В свое время начало операции в Сирии по спасению стоявшего в 2015 году на грани военного поражения Асада воспринималась еще и как форма «отвлечения» внимания от событий на Украине, как «приглашение» Западу и тем же США к более широком геополитическому диалогу, который не сводился бы только к обсуждению событий на линии противостояния в Донбассе. Однако с какого-то времени этот диалог, толком даже не начавшись, стал давать еще больше сбоев и создавать все больше проблем. Вместо «взаимодействия» сирийская кампания стала новым поводом для усиления санкционного давления на Россию со стороны тех же США.

Россия и Америка сейчас по Сирии практически не сотрудничают. Во всяком случае такое «сотрудничество» находится на гораздо более низком уровне, чем во время администрации Обамы.

Остается еще и такой фактор, как «попытка диалога» с Европой, прежде всего, с ФРГ на предмет сдерживания с помощью российского военного присутствия в Сирии и усилий по примирению враждующих сторон сократить поток беженцев из этой страны в Европу. Однако приносят ли эти усилия хоть какие-то внятные политические дивиденды Москве в нынешних условиях — не вполне понятно. Стоит ли таскать «каштаны из огня» (вернее, беженцев) ради старушки Европы?

В Сирии российским военным вряд ли стоит оставаться бесконечно долго. После разгрома основных сил террористов там у России все меньше мотивов отвлекать огромные силы и средства (а публично никто так и не сообщил, почем нам обходится масштабная заморская операция) в то время, когда экономика России испытывает немалые проблемы, а капитализировать военные успехи в Сирии в какие-то политические или иные дивиденды пока получается не в полной мере.

Владислав Иноземцев

Российская война XXI века, бессмысленная и беспощадная - это когда советская ракетная установка модели, производство которой было начато в 1967 г., сбивает советский транспортный самолёт, поставленный на конвейер в 1968 г. И не просто так, а в операции, которой российский режим пытается спасти жизнь и власть сыночку сирийского диктатора, пришедшего к власти в первые годы правления Л.И.Брежнева. В общем, страна живёт будущим - и если у неё ещё и остались проблемы, то, понятное дело, от евреев, американцев, ну и время от времени от собственных граждан (подкупленных евреями или американцами).

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