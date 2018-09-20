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Партия Навального подала в суд на Министерство юстиции России

Оппозиционер Алексей Навальный

Незарегистрированная партия "Россия будущего" оппозиционера Алексея Навального подала иск против Министерства юстиции России. Активисты пожаловались на то, что ведомство отказывается регистрировать партию. Об этом в Facebook сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"Мы постоянно проходим все юридические процедуры и будем их проходить и дальше." - заявил Жданов. Юрист считает, что отказываясь регистрировать "Россию будущего", Минюст нарушает право гражданина на создание политической партии.

Сторонники Навального пытались зарегистрировать партию в середине июля. Однако тогда чиновники заявили, что устав "России будущего" противоречит закону. Активисты Навального сообщают, что для регистрации был проведен съезд партии и собрания в 55 регионах.

Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012 года. Каждый раз Министерство юстиции отказывает ему. Оппозиционер считает, что это делается по надуманным причинам.

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