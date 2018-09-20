Партия Навального подала в суд на Министерство юстиции России

Незарегистрированная партия "Россия будущего" оппозиционера Алексея Навального подала иск против Министерства юстиции России. Активисты пожаловались на то, что ведомство отказывается регистрировать партию. Об этом в Facebook сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"Мы постоянно проходим все юридические процедуры и будем их проходить и дальше." - заявил Жданов. Юрист считает, что отказываясь регистрировать "Россию будущего", Минюст нарушает право гражданина на создание политической партии.

Сторонники Навального пытались зарегистрировать партию в середине июля. Однако тогда чиновники заявили, что устав "России будущего" противоречит закону. Активисты Навального сообщают, что для регистрации был проведен съезд партии и собрания в 55 регионах.

Алексей Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012 года. Каждый раз Министерство юстиции отказывает ему. Оппозиционер считает, что это делается по надуманным причинам.