"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Иране

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение во время военного парада в Иране. Об этом сообщает Reuters. Агентство отмечает, что боевики не предоставили доказательств своей причастности к атаке.

О своей ответственности за теракт также заявила арабская радикальная оппозиционная группировка "Национальное сопротивление".

По последним данным, жертвами стрельбы на военном параде в иранском городе Ахваз стали не менее 24 человек, в их числе иранские военнослужащие, а также женщины и дети. Более 60 человек ранены. Четверо нападавших убиты, сообщают государственные СМИ Ирана.

Военные парады проходят в субботу в нескольких городах Ирана. Они посвящены годовщине ирано-иракской войны 1980–1988 годов.