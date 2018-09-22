Россия готова самостоятельно профинансировать "Северный поток 2"

Россия готова самостоятельно профинансировать строительство газопровода "Северный поток 2", если США введут санкции против других участников проекта. Об этом президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель во время визита в Германию 18 августа, сообщает в субботу немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Строительством "Северного потока 2" занимаются российский "Газпром" и несколько европейских нефтегазовых компаний. США готовят санкции против участников проекта. Они связаны с агрессивными действиями Кремля. Кроме этого, Вашингтон опасается, что Россия станет монополистом на европейском рынке энергоресурсов и будет использовать это в качестве рычага давления. Против нового российского газопровода также выступает Украина.

В связи с этим США наращиваю свои поставки нефти и газа в Европу, а Германия готовится к строительству терминала по приему сжиженного газа, куда, возможно, также будет доставляться американское топливо. Кроме этого, как отмечает Deutsche Welle, даже если Россия сможет самостоятельно профинансировать "Северный поток 2", это вряд ли станет возможным именно из-за европейского антимонопольного законодательства.