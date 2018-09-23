В Финляндии проведены обыски в связи с возможными "российскими связями"

В Финляндии полиция проводит обыски в фирме, предположительно связанной с Россией. Зарегистрированная в Финляндии и принадлежащая иностранным владельцам компания подозревается в отмывании миллионов евро.

Семь человек допрошены, двое задержаны в связи с обысками по десяткам адресов на юго-западе Финляндии. По сведениям шведскоязычной газеты Hufvudstadsbladet ​("Хювюдстадсбладет") центральная криминальная полиция Финляндии расследует и возможные налоговые преступления, использование незаконной рабочей силы и правонарушения в сфере бухгалтерского учета.



Название фирмы правоохранительными органами не разглашается. По данным издания Åbo Underrättelser, основным фигурантом является Airiston Helmis, занимающаяся предоставлением туристических услуг и арендой недвижимости.



В полиции Финляндии отмечают, что владельцы компании – выходцы "из одной из стран ЕС", а в числе допрошенных – представители различных государств.



Ранее датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег через эстонский филиал этого банка. По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР".