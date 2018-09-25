"ВКонтакте" передала следствию переписку обвиняемого в экстремизме

Российская социальная сеть "ВКонтакте" передала следователям всю переписку жителя Петербурга Эдуарда Никитина, которого обвиняют в экстремизме, пишет "Новая газета". Ранее сообщалось, что поводом для расследования в отношении Никитина стали шутки про "ватников" и выборы.

В пресс-службе "ВКонтакте" подтвердили, что передали данные, которые через суд запросил следователь. Они якобы нужны были для проверки данных предварительного следствия и установления "иных обстоятельств", цитирует "Новая" текст полицейского запроса.

Суд начал рассматривать дело Эдуарда Никитина в конце августа. Его обвиняют в разжигании межнациональной вражды. Никитин – инвалид второй группы. Обвинение требует назначить ему психиатрическое лечение, передает "Новая газета".

Сегодня председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что за последние три года число уголовных дел, связанных с записями в социальных сетях, выросло в пять раз. В беседе с РБК он пояснил, что недавнее постановление суда об обязательном поиске злого умысла при рассмотрении "экстремистских" преступлений в интернете, должно предотвратить "бессмысленные расследования" и направление таких дел в суд.