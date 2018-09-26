Фургал готов создать коалиционное правительство в Хабаровском крае

Победивший на выборах губернатора Хабаровского края, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал заявил о намерении создать коалиционное правительство. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По его словам, предоставить кандидатуры будет предложено всем – коммунистам, "Единой России", "Справедливой России". "Разногласий по политическим моментам и идеологии не будет", — сказал Фургал, который вступит в должность губернатора 28 сентября.

Свою работу он пообещал начать с решения острых социальных вопросов, таких как тарифы ЖКХ, ситуация с обманутыми дольщиками и обанкротившимся градообразующим предприятием "Аркаим".

Сергей Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, опередив своего соперника — временно исполняющего обязанности главы региона, единоросса Вячеслава Шпорта — на 40 процентных пунктов.

Перед вторым туром Шпорт предложил Фургалу пост первого заместителя председателя правительства Хабаровского края. Тот согласился, но не снял свою кандидатуру с выборов.