Следствие просит отпустить сестер Хачатурян домой

Следственный комитет подал ходатайство в Басманный суд Москвы об изменении меры пресечения сестрам Хачатурян, убившим своего отца, с содержания под стражей на "запрет определенных действий".

Как сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, новую меру пресечения следствие просит установить на срок до 28 декабря. Она также отметила, что "запрет на определенные действия" является более мягкой мерой, чем домашний арест.

Ходатайство будет рассмотрено в четверг, сообщил, в свою очередь, глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян находятся в СИЗО с начала августа по обвинению в убийстве своего отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе, в котором он проживал с дочерьми. Сестры сами вызвали полицию и признали свою вину. Следственный комитет предъявил им обвинение в "убийстве группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание за это преступление – пожизненное заключение.

По словам сестер, на преступление их толкнули насилие и издевательства со стороны отца, которые они терпели в течение многих лет. Родные, друзья и соседи сестер Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома.

В конце августа прокуратура сообщила, что в деле появились сведения о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над своими дочерьми. По словам адвоката сестер Алексея Паршина, пока что следствие квалифицирует это как "аморальные действия".