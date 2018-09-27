Ассанж покинул пост главреда WikiLeaks из-за отсутствия Интернета

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул должность главного редактора, назначив на этот пост своего давнего соратника Кристина Храфнсона — исландского журналиста, который сотрудничает с изданием с 2010 года. Об этом говорится в твиттере WikiLeaks.

Кадровая перестановка объясняется тем, что Ассанж уже полгода остается без связи на территории посольства Эквадора в Лондоне. В марте полпредство отключило ему интернет за нарушение соглашения. Оно запрещало Ассанжу писать в WikiLeaks сообщения, имеющие отношение к вмешательству в дела иностранных государств.

Храфнсон осудил ограничения, наложенные на Ассанжа, и пообещал продолжить "важную работу, основанную на идеалах WikiLeaks". При этом за Ассанжем в WikiLeaks сохранится руководящая должность издателя.

Ранее Associated Press сообщало о том, что Джулиан Ассанж пытался бежать в Россию в 2010 году, когда столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Газета The Guardian писала, что в 2017 году российские дипломаты и люди из окружения Джулиана Ассанжа обсуждали план тайного вывоза основателя WikiLeaks из посольства Эквадора, однако затем отказались от этой затеи.

Основатель WikiLeaks укрылся в эквадорском посольстве после того, как британский суд постановил выдать его Швеции, где его обвиняли в изнасиловании. Сейчас эти обвинения сняты, однако Ассанж отказывается покидать посольство, опасаясь возможной экстрадиции в США. Там основателя WikiLeaks подозревают в сговоре с Россией, в том числе в публикации документов Демократической партии США, полученных, как утверждается, путем взлома ее серверов российскими хакерами. Сам он отрицает связи с Россией. Новый президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжу рано или поздно придется покинуть дипмиссию страны в Лондоне.