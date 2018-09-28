В Краснодаре суд арестовал адвоката Михаила Беньяша

Суд в Краснодаре арестовал на два месяца адвоката Михаила Беньяша. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейского и препятствовании правосудию. Об этом сообщил руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

На суде Беньяш заявил, что у него есть двухмесячный сын и он не знает о его местонахождении.

Защита адвоката настаивала избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

По версии следователей, после задержания 9 сентября Беньяш в полицейской машине напал на сотрудников правоохранительных органов. Он якобы укусил одного из полицейских за руку. Адвокат утверждает, что это правоохранители избивали его. На фотографиях у Беньяша видны ссадины и кровоподтеки.​ Также следователи считают, что в мае нынешнего года адвокат препятствовал деятельности суда.

Адвокат был задержан после того, как отбыл 14 суток административного ареста после акции 9 сентября.