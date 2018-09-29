В Барнауле на адвоката Мотузной следователи оказывают давление

В Барнауле адвокат Роман Ожмегов вызван в Следственный комитет. Он известен участием в двух громких делах "об экстремизме" – в отношении местных жителей Марии Мотузной и Антона Ангела.

Адвокат был был приглашен на допрос после конфликта с полицейскими. Правоохранители обвинили Романа Ожмегова в избиении четверых сотрудников МВД. Как сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалии" Мария Мотузная, дело может быть заведено в ближайшее время. Адвокат, по словам Мотузной, испытывает давление со стороны следователей, которые требуют уменьшить "шумиху" – в противном случае, угрожают Ожмегову "проблемами".

Она предполагает, что сотрудники полиции написали заявление на Романа Ожмегова после того, как он не позволил принудительно доставить на психологическую экспертизу Антона Ангела. В клинике подзащитного принимать также отказались, поскольку решение суда не вступило в силу. После этого между полицейскими и адвокатом произошла потасовка. Сам адвокат и его клиент утверждали, что в ходе неё они оба получили травмы. При этом сами они настаивают, что не причинили сотрудникам ведомства никакого вреда.

Сам Ожмегов ранее заявлял "Сибирь.Реалии", что о причине вызова узнал лишь в Следственном комитете. Проверка, по его словам, проводится по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти.

​На жителя Заринска Алтайского края Антона Ангела следователи в апреле завели уголовное дело о "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Во время обыска в квартире Ангела в Барнауле изъяли четыре телефона, ноутбук, компьютер и флешки. Аналогичный обыск прошел в квартире его матери. Сотрудники предлагали ему оформить явку с повинной, угрожая уголовным преследованием гражданской жены, матери и друзей. Тогда же следователь назначил Ангелу психиатрическую экспертизу и стал настаивать на его помещении в стационар.

Кроме Ангела, в Барнауле обвиняемыми по делам об экстремизме и оскорблении чувств верующих стали Даниил Маркин, Мария Мотузная и Андрей Шашерин.

Маркин накануне сообщил, что в оскорблении религиозных чувств его больше не обвиняют, так как следователи не нашли ни потерпевших ни состава преступления. Поводом для этого дела послужила картинка в соцсети ВКонтакте, на которой изображен персонаж сериала "Игра престолов" Джон Сноу в образе Иисуса на кресте. При этом Даниила Маркина все еще обвиняют в экстремизме.

20 сентября Верховный суд обнародовал постановление пленума о том, что возбудить дело об экстремизме из-за размещенной в интернете информации можно только в случае, если у пользователя был злой умысел и если он осознанно возбуждал ненависть или призывал к нарушению основ конституционного строя.

По 282-й статье (предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы) за репосты и лайки в социальных сетях к уголовной ответственности в 2017 году привлекли 461 человека. Во время прямой линии 7 июня российский президент Владимир Путин заявил, что ситуацию с наказанием за подобные действия не нужно доводить "до маразма и абсурда".