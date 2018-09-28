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#заадвокатамипришли. Привет от большого брата. Утонули в помоях. Эфир в 21:05

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#заадвокатамипришли. В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Михаила Беньяша, избитого полицией. Беньяша задержали 9 сентября,когда он направлялся в ОВД для защиты участников акции протеста.

Привет от большого брата. Как сохранить приватность и персональные данные, если даже биографии сотрудников спецслужб можно узнать не выходя из дома

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