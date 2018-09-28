заадвокатамипришли. Привет от большого брата. Утонули в помоях. Эфир в 21:05

#заадвокатамипришли. В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Михаила Беньяша, избитого полицией. Беньяша задержали 9 сентября,когда он направлялся в ОВД для защиты участников акции протеста.

Привет от большого брата. Как сохранить приватность и персональные данные, если даже биографии сотрудников спецслужб можно узнать не выходя из дома

Утонули в помоях. Челябинск переживает мусорный коллапс. Почему из города две недели не вывозили бытовые отходы .