заадвокатамипришли. Привет от большого брата. Утонули в помоях. Эфир в 21:05

#заадвокатамипришли. В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Михаила Беньяша, избитого полицией. Беньяша задержали 9 сентября,когда он направлялся в ОВД для защиты участников акции протеста.
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