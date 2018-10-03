"Развязаны руки". Что стоит за поведением посла США в НАТО

Что могло стоять за репликой посла США в НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что Соединенные Штаты могут "ликвидировать" российские ракеты, дислоцированные в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности? Двусмысленное заявление высокопоставленного американского представителя вызвало возмущенную реакцию в Москве. Американские аналитики трактуют его как свидетельство решимости Вашингтона ответить делом на нарушение Кремлем ключевого договора эпохи конца Советского Союза.

Через девять часов после пресс-конференции, на которой посол США в НАТО объявила о том, что ответной мерой может быть "ликвидация ракет, которые разрабатываются Россией в нарушение договора", Кей Бейли Хатчисон была вынуждена разъяснить, что она имела в виду не упреждающий удар по российским пусковым установкам, а готовность США создать адекватные средства для защиты и нейтрализации этих ракет.

Она пригрозила упреждающим ударом, но она имела не это в виду

За это время представитель российского МИДа успела отчитать американского посла за безответственное заявление, а американские аналитики посетовать на неуклюжесть формулировок непрофессионального дипломата, в прошлом сенатора. "Она пригрозила упреждающим ударом, но она имела не это в виду", – цитирует газета Washington Post Джеффри Льюиса, авторитетного эксперта по контролю за вооружениями из Монтерейского института международных исследований, который говорит, что это частая проблема политиков, оказавшихся на высоких дипломатических должностях.

С ним согласен собеседник Радио Свобода Стивен Бланк из Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне:

– Посол неудачно сформулировала главные положения американской стратегии в этом вопросе. США не угрожают уничтожением российских ракет, цель Вашингтона – заставить Россию выполнять подписанный Москвой договор. В данном случае, я думаю, мы имеем дело с неквалифицированным дипломатом, который выражается неуклюже. В то же время проблема, представляемая запрещенным видом вооружений, создаваемым Россией очевидна. Свидетельства нарушения Москвой договора РСМД восходят к 2008 году. В его нарушении Кремль обвинила еще администрация Барака Обамы. Проблема состоит в том, что ни правительство Обамы, ни правительство Трампа ничего не делают. Конгресс санкционировал разработку наших собственных вооружений подобного класса, которые поступят на вооружение в случае размещения российских ракет, есть также вариант создания противоракетных систем, возможен и другой вариант, который пока серьезно не обсуждался, никто не планирует упреждающего уничтожения российских ракет, но вариант нейтрализации этой угрозы будет найден. Российская паранойя в отношении якобы грозящей им внешней угрозы, легендарна. Поэтому, что бы мы ни делали, мы не сможем переубедить их. В том, что касается данного эпизода, в Москве прекрасно понимают, что произошло, они попросту пытаются использовать его в пропагандистских целях. Известно, что Москва нарушала практически все договоры в области контроля за вооружениями. Я не удивлюсь, если они не выполняют договор о сокращении ядерных вооружений, заключенный администрацией Обамы. Я думаю, они спохватятся только тогда, когда увидят, что у США появляются свои собственные мощные ракеты средней дальности действия и резко модернизируются американский ядерный арсенал. Вот тогда они захотят говорить и о контроле за ядерными вооружениям, – говорит Стивен Бланк.

Ричард Вайц, эксперт из Гудзоновского института в Вашингтоне считает, что посол США в ООН говорила о том, что может произойти в кризисной ситуации, когда размещенные неподалеку от европейских границ подобные ракеты будут угрожать городам Европы:

Перспектива присутствия таких ракет у западных границ России вызывает у многих в Европе тревогу

– США не позволят России получить преимущество в результате нарушения этого договора. На мой взгляд, несмотря на неточные формулировки, из заявлений посла следовало, что в кризисной ситуации, если эти ракеты будут размещены и нацелены на европейские города, Соединенные Штаты оставляют за собой право уничтожить их до того, как эти запрещенные договором ракеты будут запущены. Такой сценарий можно в теории представить, например, в случае кризисной ситуации, связанной со странами Балтии. Большая проблема состоит в том, что перспектива присутствия таких ракет у западных границ России вызывает у многих в Европе тревогу, потому что они дадут возможность Москве нанести удар первой. Возможная дислокация таких ракет заставляет НАТО изменить свою стратегию и быть готовым к моментальной реакции.

– Чем чревата эта ситуация, с вашей точки зрения?

– Когда Россия создавала и опробовала эти системы, существовала надежда, что как только эти усилия будут преданы гласности, Кремль откажется от этих работ. Этого не произошло. В такой ситуации давление на Вашингтон и НАТО нарастает, они должны дать ответ на российское поведение. Каким будет этот ответ пока непонятно. Но ясно, что эта ситуация, по меньшей мере, исключает заключение любых новых договоров о контроле над вооружениями или продление действия существующего договора о сокращении ядерных вооружений. Что за этим последует? У США и России будут полностью развязаны руки в том, что касается модернизации и расширения ядерных арсеналов, и я не уверен, что это будет в интересах Кремля, поскольку он едва ли сможет взять верх в гонке вооружений. Мне кажется, ему крайне выгодна ситуация, когда Соединенные Штаты соблюдают подобные договоры, в то время, как он их нарушает. Посол США в ООН только что предупредила Москву, что так дальше не может продолжаться.