Радио Свобода обратило внимание на еще одну деталь в документах, обнародованных в четверг Министерством обороны Нидерландов в связи с делом четырех россиян, высланных из этой страны в апреле за попытку хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). 46-летний Олег Михайлович Сотников остается единственным человеком из этой четверки, связь которого с ГРУ не удалось подтвердить по открытым источникам. О нем известно лишь, что он родился в Ульяновске, учился в МАДИ и во время операции по хакерской атаке на ОЗХО вместе со своим ровесником Алексеем Мининым осуществлял оперативное прикрытие двух более молодых хакеров – 37-летнего Евгения Серебрякова и 41-летнего Алексея Моренца.

Как следует из презентации Министерства обороны Нидерландов, 11 апреля, на следующий день после прилета в Голландию, Сотников арендовал на свое имя автомобиль Citroen C3, указав вторым водителем машины Алексея Минина. Именно в багажнике этой машины и было найдено подключенное и готовое к использованию оборудование, предназначенное для взлома сетей Wi-Fi. 13 апреля россияне припарковали автомобиль на стоянке гостиницы Mariott в Гааге, расположенной по соседству со штаб-квартирой ОЗХО. Они развернули машину багажником в сторону здания организации. Как только оборудование в багажнике было приведено в действие, все четверо были задержаны и тем же вечером высланы из страны.

В контракте на аренду машины, который подписывал Сотников, указан его домашний адрес – скорее всего, он был записан служащим со слов самого россиянина. Это Подмосковная улица, дом 10. По этому адресу в московском районе Южное Тушино расположен трехэтажный жилой дом 1949 года постройки. Он находится всего в 300 метрах – буквально через дорогу – от здания по адресу улица Свободы, 21. Это войсковая часть 74455, упомянутая как одна из войсковых частей ГРУ в американских обвинительных заключениях против российских хакеров и фигурировавшая в большом расследовании Радио Свобода, посвященном связям этих хакеров с военной разведкой.

Как удалось выяснить Радио Свобода в четверг, именно здесь, в "Центре специальных разработок" Министерства обороны, работал и высланный из Голландии Евгений Серебряков. Кроме того, один из сотрудников центра, Сергей Зайцев, упоминался в связи со взломом электронной почты предвыборного штаба Эммануэля Макрона перед выборами президента Франции.

Накануне власти США обвинили семерых российских граждан (включая четырех, высланных в апреле из Нидерландов) в сговоре, направленном на получение незаконного доступа к компьютерным сетям ряда международных организаций и американских компаний в интересах России.

По версии федеральных прокуроров, все семеро – сотрудники российской военной разведки. Помимо ОЗХО их целями были Всемирное антидопинговое агентство, Спортивный арбитражный суд в Лозанне, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, Международная федерация футбола и 35 национальных антидопинговых агентств и спортивных федераций. Жертвами взломов стали около 250 атлетов из 30 стран. Наконец, один из обвиняемых, Иван Ермаков, активно пытался проникнуть в закрытую компьютерную сеть энергетической компании Westinghouse Electric, которая расположена близ Питтсбурга в Пенсильвании, занимается проектированием атомных электростанций и поставляет ядерное топливо, в частности, Украине. Трое из упомянутых в обвинительном заключении граждан России ранее уже были обвинены американскими властями в сговоре с целью вмешательства в американские президентские выборы.