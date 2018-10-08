Юбилейную, пятидесятую Нобелевскую премию по экономике получили американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер за включение изменений климата и технологических инноваций в долгосрочный анализ макроэкономики. Об этом сообщает официальный сайт Нобелевского комитета.

Нордхаусу премия присуждена с формулировкой "за интеграцию изменений климата в долгосрочный макроэкономический анализ". Ромеру — с формулировкой "за интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ".

В прошлом году премию получил американский экономист Ричард Талер из Чикагского университета. Он получил награду за вклад в изучение поведенческой экономики. Ученый связал экономику и психологию, изучив факторы, которые влияют на расходы людей.

В отличие от других нобелевских премий, награду за заслуги в области экономики учредил Центральный банк Швеции в 1968 году. Ее также называют премией “памяти Альфреда Нобеля” – сам Нобель не указывал премию в своем завещании.

Нобелевская премия считается самой престижной в мире науки. Ее размер зависит от доходов Нобелевского комитета и в этом году составляет чуть меньше 1 миллиона долларов США по текущему курсу норвежской кроны.

Нобелевскую премию по экономике вручают последней. Нобелевская неделя началась первого октября, с вручения награды за исследование медицины и физиологии, ее получили Джеймс Аллисон и Тасуко Хондзё.

Второго октября была вручена премия по физике — ее дали Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за исследования лазеров.

Третьего октября Франсис Арнольд, Джорж Смит и Грегори Уинтер получили премию по химии за изучение эволюции ферментов.

Пятого октября премию мира получили Надя Мурад и Денис Муквеге за борьбу с сексуальным насилием в зонах военных колнфликтов.

Премию по литературе в этом году не вручается.