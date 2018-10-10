"Восемь напряженных лет". Одним критиком Кремля в Белом доме стало меньше

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли объявила во вторник о том, что в конце года она уйдет в отставку с этого поста. Это решение Хейли стало полной неожиданностью даже для ее ближайших помощников в американской миссии при ООН, и вызвало немало предположений о том, что за ним может стоять и как оно может отразиться на внешнеполитической стратегии администрации Дональда Трампа, в том числе, на отношениях с Россией.

За неполных пока два года, проведенных в роли представителя Соединенных Штатов в ООН, Никки Хейли, в прошлом губернатор Южной Каролины и член законодательного собрания штата, превратилась в одного из самых заметных деятелей американского внешнеполитического истэблишмента.

Хейли сумела добиться одобрения Советом Безопасности новых жестких санкций против Пхеньяна

По должности американскому послу в ООН предоставлена уникальная международная трибуна, которую Никки Хейли использовала с решительностью, присущей немногим из ее предшественников. Назначенная на этот пост президентом, крайне скептично относящимся и к ООН, и к идее коллегиального разрешения международных проблем, Хейли резко, громко, постоянно критиковала Иран, Северную Корею, Сирию, вызвав изумление во многих столицах, она во всеуслышание объявила о том, что Вашингтон возьмет на заметку тех реципиентов американской помощи, кто осудит решение США перенести свое посольство в Израиле в Иерусалим. Но при этом она сумела добиться одобрения Советом Безопасности новых жестких санкций против Пхеньяна или смогла отговорить президента Трампа от масштабного сокращения финансирования деятельности ООН.

В отличие от своего начальника, президента Трампа, Хейли была неустанным критиком Кремля, что нередко вызывало у комментаторов вопрос о том, выражает ли посол в ООН взгляды президента Трампа или занимается личной импровизацией. Прошлой весной, например, Никки Хейли сделала сенсационное объявление о введении американских санкций в отношении России за ее причастность к использованию сирийскими властями химического оружия. Следом представитель президента Трампа поспешил заявить, что это не так, а посол США в ООН заблуждалась. На что Никки Хейли ему публично ответила: "я не заблуждаюсь", а вскоре выяснилось, что в Белом доме отказались от введения санкций в последний момент, не оповестив об этом посла.

Судя по американской прессе, заявление об уходе в отставку стало неожиданностью даже для ближайших помощников президента Трампа. Во время встречи с президентом в Белом доме Хейли сказала, что она еще полгода назад оповестила Трампа о своем намерении покинуть в конце нынешнего года пост посла.

– Это были восемь напряженных лет, – сказала Хейли о годах, проведенных на посту губернатора штата и представителя в ООН. – И я верю в ограничение сроков пребывания на ответственных постах.

У четы Хейли более миллиона долларов долгов, а доходы меньше 200 тысяч долларов в год

Большинство комментаторов сходятся на том, что Никки Хейли, скорее всего вынашивает планы борьбы за президентство, если не через два года, то через шесть лет, а в ближайшие годы, как и многие из ее видных коллег по политическому истэблишменту, она намеревается заработать, перейдя на работу в частный сектор, где доходы несравнимо выше государственных. Как выяснилось, у четы Хейли более миллиона долларов долгов, в том числе, ипотечный кредит, а дохода на семью приходилось меньше двухсот тысяч долларов в год.

Может ли уход из администрации видного и убежденного критика Кремля отразиться на внешнеполитической стратегии администрации Трампа?

Наиболее реальными могут быть санкции против Москвы за нарушение договора об уничтожении ракет меньшей и средней дальности

– Хейли действительно резко критикует Россию и ее голос очень заметен, но она не одинока. Об этом часто говорит вице-президент Пенс, Госсекретарь Помпео, министр обороны Мэттис, руководители американских разведслужб, – поясняет бывший помощник Госсекретаря в администрации Джорджа Буша-младшего Дэвид Кремер. – Почему президент Трамп по большому счету воздерживается от критики Кремля остается загадкой. Сейчас очевидно, что будущее санкций будет во многом зависеть от Конгресса. Именно Конгресс был движущей силой этого процесса и в бытность в Белом доме Барака Обамы и сейчас. Многие законодатели выступают за расширение санкций в ответ на отказ Кремля изменить свое поведение, сейчас в Конгрессе находится несколько законопроектов, которые пока не рассматривались конгрессменами. Наиболее реальными могут быть санкции против Москвы за нарушение договора об уничтожении ракет меньшей и средней дальности.

По мнению Кремера, администрация Трампа должна вскоре сертифицировать выполнение Россией этого договора.

– Если Россия этого не сделает, то последуют санкции, не исключен и запрет на полеты Аэрофлота в США. Возможны санкции за нарушение Россией резолюций ООН, касающихся Северной Кореи, есть вероятность расширения списка российских должностных лиц, подлежащих санкциям в рамках "Акта Магнитского" за нарушение прав человека в России. В то же время, согласно закону, принятому в прошлом году, если президент задумает отменить или ослабить санкции против Кремля, то он должен сообщить об этом Конгрессу заблаговременно. То есть у президента сейчас в этом смысле связаны руки и масштаб санкций скорее увеличится, чем уменьшится вне зависимости от расклада сил в Белом доме, – считает эксперт.