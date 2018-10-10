СМИ: новая встреча Трампа и Путина может состояться в Финляндии

Следующая встреча президентов США и России может снова пройти в Финляндии. По данным источников финского издания Helsingin Sanomat, Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести переговоры во время Арктического саммита, намеченного на конец зимы-начало весны следующего года. Издание предполагает, что президент США объявит о своём решении по поводу встречи с Путиным 6 ноября.

На этой неделе пресс-секретарь Кремля заявил, что подготовка саммита лидеров двух стран не ведётся. В середине сентября сам Трамп высказал желание встретиться с Путиным. При этом глава Белого дома уточнил, что сроки пока не определены. Президент России во время саммита БРИКС в ЮАР пригласил своего Трампа посетить Москву.

Последняя встреча между Трампом и Путиным состоялась в Хельсинки 16 июля. Тогда американские СМИ, эксперты, ряд бывших чиновников и конгрессменов высказали разочарование слабым, по их мнению, поведением президента США по отношению к своему российскому коллеге. Американские спецслужбы считают, что Кремль причастен к вмешательству в выборы в США.

Трамп отверг критику и позднее поручил Белому дому подготовить для него новую встречу с Путиным. Изначально ожидалось, что она состоится осенью, однако позже была перенесена на 2019 год.