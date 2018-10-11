Прокуратура проверит на экстремизм песни рэпера Гнойного

Прокуратура Москвы проверит на экстремизм песни петербургских рэперов Вячеслава Машнова (Гнойного, Славы КПСС) и Андрея Замая (Хана Замая). К проверке привлечены лингвисты Главного управления по противодействию экстремизму. Об этом сообщает адвокат правозащиты "Открытой России" Павел Ясман, представляющий интересы рэперов.

Проверка организована после обращения человека с фамилией Зелимханов (его имя не называется) в администрацию одного из районов Санкт-Петербурга. Он утверждает, что в песнях рэперов содержатся антисемитские и неонацистские высказывания, рассказал Ясман.

В ноябре у рэперов должен начаться тур по России. С организатором концертов в Москве и Петербурге связывался человек, который представился сотрудником московской прокуратуры. Он попросил направить ему список треков, с которыми рэперы будут выступать, утверждает адвокат.

Среди треков — песня Гнойного "Владимир Путин" и Замая "Имя".

Концертный директор Гнойного рассказал "МБХ медиа", что не знает о проверке прокуратурой. Рэпер Замай заявил, что в текстах его и Гнойного нет и никогда не было оскорблений.

Гнойный и Замай — участники объединения "Антихайп". Гнойный стал известен широкой публике после рэп-баттла с другим популярным рэпером — Оксимироном (настоящее имя – Мирон Федоров). На YouTube этот баттл набрал более 37 миллионов просмотров. После этого он принял участие в шоу музыкальных талантов "Успех" на канале СТС, где выступил в роли судьи вместе с Филиппом Киркоровым и певицей Нюшей.

В 2016 Гнойный столкнулся с угрозами из-за фразы о чеченских девушках в одном из баттлов. Некоторые пользователи соцсетей из Чечни призывали к расправе над рэпером. Позднее Машнов извинился за свои слова.